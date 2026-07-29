Hőségriadót adtak ki az egész országra: ekkor tetőzhet a kánikula

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére július 30-án, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én, kedden 24 óráig. Az újabb hőhullám érkezésére a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán is felhívták a figyelmet, hozzátéve, a mai napon ugyan még csak 30, 35 fok lesz a csúcsérték, azonban ezt követően napról napra melegszik majd az idő, és csapadék is csak elvétve lehet.

Hőségriadó lép érvénybe: eddig tarthat a kánikula / Fotó: Mediaworks

Hőségriadó lép érvénybe: eddig tarthat a kánikula

A hőhullám a jövő hét elején is kitart még

- tették hozzá, mialatt a csatolt videójukban kitértek arra, a kánikula a jövő hét közepén tetőzhet majd, ezt követően viszont szépen lassan csökkenhet a hőmérséklet.

Ilyen időjárás várható a napokban

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol- vagy gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúl nyugati és északnyugati tájain élénkülhet meg. A hajnali 11–19 Celsius-fok után délután 29–33 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet. A napos, száraz idő csütörtökön is folytatódik az ország nagy részén zavartalan napsütésre készülhetünk. A meleg tovább erősödik, többfelé kánikulai értékeket mérhetünk. A déli szél több helyen megélénkülhet, a nyugati tájakon időnként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hajnali minimumok 15 és 22, a délutáni maximumok 32 és 35 Celsius-fok között alakulnak. Pénteken is napos, száraz idő várható, az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A hőség tovább fokozódik, többfelé 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkülhet, főként a nyugati tájakon lehetnek erősebb széllökések. A hajnali minimumok 17–23, a délutáni maximumok 33–37 Celsius-fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.