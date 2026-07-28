Napokig tartó kánikula jön, riasztást rendeltek el az egész országra

Harmadfokú hőségriadó lép életbe Magyarország teljes területén július 30-án. A tartós kánikula kiszáradást, rosszullétet és a krónikus betegségek súlyosbodását is okozhatja.

Harmadfokú hőségriadót rendeltek el Magyarország teljes területére. A július végén érkező kánikula több napon át jelentős terhelést okozhat. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország teljes területére

Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére július 30-án, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én, kedden 24 óráig. Az intézkedésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adott ki közös közleményt a HungaroMet előrejelzése alapján.

A hatóságok szerint a több napon át tartó kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára. A fokozott verejtékezés folyadék- és elektrolitvesztést okozhat, ami kiszáradáshoz, szédüléshez, vérnyomáseséshez és ájuláshoz vezethet. A hőség ronthatja a krónikus betegséggel élők állapotát, valamint növelheti a balesetek és az életveszélyes hőguta kockázatát.

Az idősek és a gyermekek fokozott veszélyben vannak

A nagy meleg különösen veszélyes a szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere- és vesebetegségben szenvedőkre. Fokozott figyelmet igényelnek a 65 év felettiek, a csecsemők, a kisgyermekek, a várandós nők, a mozgáskorlátozottak, valamint a szabadban dolgozók.

A katasztrófavédelem közlése szerint idén naponta átlagosan huszonötször riasztották a tűzoltókat olyan egyedül élő idősekhez, akik több napja nem adtak életjelet. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy rendszeresen ellenőrizze idős rokonait és szomszédait.

Folyadékpótlást és fokozott óvatosságot kérnek

A közlemény szerint folyamatosan vizet kell fogyasztani, miközben kerülni kell az alkoholt, a cukros és magas koffeintartalmú italokat. A 11 és 15 óra közötti időszakban ajánlott hűvös helyen tartózkodni, és mellőzni a megterhelő fizikai munkát.

Gyermekeket és állatokat tilos parkoló autóban hagyni. A hatóságok a szabadtéri tűzgyújtás kerülését is kérik, mivel az elmúlt időszakban naponta csaknem száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A légkondicionált helyiségek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el – olvasható az NNGYK sajtóközleményében.