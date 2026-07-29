Magyar Péter: "Éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe"

Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot az újabb hőkupoláról Magyar Péter. "Kérem, hogy ismét mutassuk meg a nemzeti összefogás erejét!" - írta posztjához, melyben kiemelte: a következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért ma éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén.

Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe

Fotó: Unsplash

Harmadfokú hőségriasztás: erre kell felkészülnünk

Kiemelte: a kormány folyamatosan értékeli a helyzetet, az állami szervek pedig teljes készültségben vannak.

"A rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyóink rekordalacsony vízállása" - jelentette ki a posztban, kiemelve: noha a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben tervezett blokkleállítás történt, hazánk energiaellátása még a teljes erőmű leállása esetén sem kerülne veszélybe.

Ezzel kapcsolatban elárulta: megkezdi a működését az Energiellátási Műveleti Egység, melynek fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is. A terv azt rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között

Kiemelte: a lakosság is segíthet a tudatos energiafelhasználással.

Arról is beszélt: felkészültek a lajtos kocsis ivóvízellátásra.

Az ivóvízellátás biztonsága minden területen elsőbbséget élvez

- húzta alá.

"A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtettük a szükséges előkészületeket" - folytatta. A korábbi hőhullám során meghibásodott motorvonatokat kivonják a forgalomból, a kórházakban folytatódik a klímák javítása. A szociális intézmények mobil hűtőberendezéseket kapnak.