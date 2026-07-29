Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hűkupola

Magyar Péter: "Éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe"

bejelentés

Magyar Péter: "Éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe"

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fontos bejelentést tett a miniszterelnök. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bejelentéskánikulaharmadfokú hőségriasztásHőségriasztás

Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot az újabb hőkupoláról Magyar Péter. "Kérem, hogy ismét mutassuk meg a nemzeti összefogás erejét!" - írta posztjához, melyben kiemelte: a következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért ma éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén.

Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe.
Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe
Fotó: Unsplash

Harmadfokú hőségriasztás: erre kell felkészülnünk

Kiemelte: a kormány folyamatosan értékeli a helyzetet, az állami szervek pedig teljes készültségben vannak. 

"A rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyóink rekordalacsony vízállása" - jelentette ki a posztban, kiemelve: noha a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben tervezett blokkleállítás történt, hazánk energiaellátása még a teljes erőmű leállása esetén sem kerülne veszélybe.

Ezzel kapcsolatban elárulta: megkezdi a működését az Energiellátási Műveleti Egység, melynek fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is. A terv azt rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között

Kiemelte: a lakosság is segíthet a tudatos energiafelhasználással.

Arról is beszélt:  felkészültek a lajtos kocsis ivóvízellátásra. 

Az ivóvízellátás biztonsága minden területen elsőbbséget élvez

 - húzta alá.

"A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtettük a szükséges előkészületeket" - folytatta. A korábbi hőhullám során meghibásodott motorvonatokat kivonják a forgalomból, a kórházakban folytatódik a klímák javítása. A szociális intézmények mobil hűtőberendezéseket kapnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!