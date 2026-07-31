Az országos tisztifőorvos július 30-án 0 órától augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a tartósan magas hőmérséklet miatt. A rendkívüli kánikula nemcsak az egészséget veszélyeztetheti, hanem a közlekedés biztonságára is hatással lehet.
A nagy melegben megnőhet a járművezetők reakcióideje, csökkenhet a figyelmük és tompulhatnak a reflexeik. Emiatt azt kérik az autósoktól, hogy a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek.
A rendőrség arra figyelmeztet, hogy indulás előtt fontos a megfelelő folyadékpótlás, hosszabb utazás során pedig rendszeres pihenőket érdemes tartani. Azt kérik, hogy mindenki kipihenten induljon útnak, vezetés közben pedig tartson nagyobb követési távolságot.
A gyalogosokra és a kerékpárosokra is hatással lehet a hőség
A tartós melegben a gyalogosok és a kerékpárosok figyelme is könnyebben lankadhat. Ezért különösen fontos a körültekintő közlekedés az úttestre lépés és a kereszteződéseken való áthaladás előtt.
A legmelegebb napszakokban lehetőség szerint érdemes későbbre halasztani az utazást, parkoláskor pedig árnyékos helyet választani.
Hőségriasztás idején a szabadtéri programokon is fontos az óvatosság
A fesztiválokra, sporteseményekre és strandolásra is érdemes tudatosan felkészülni. A legforróbb órákban lehetőség szerint kerülni kell a tűző napot, és árnyékos vagy hűtött helyen ajánlott tartózkodni.
Vízparti pihenéskor felhevült testtel nem szabad a vízbe ugrani, fürdőzés előtt fokozatosan kell lehűteni a szervezetet. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, erre inkább a párakapuk vagy a vízpermet használatát javasolják.
A nagy melegben gyorsan kialakulhatnak helyi zivatarok is, ezért érdemes figyelemmel követni a meteorológiai előrejelzéseket és a viharjelzéseket.
Gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló járműben hagyni, mivel az utastér rövid idő alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, a 112-es segélyhívót kell értesítenie.