Az országos tisztifőorvos július 30-án 0 órától augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a tartósan magas hőmérséklet miatt. A rendkívüli kánikula nemcsak az egészséget veszélyeztetheti, hanem a közlekedés biztonságára is hatással lehet.

A hőségriasztás idején a közlekedőket is fokozott óvatosságra intik

Fotó: HaimCharbitPhotography / Pexels

A nagy melegben megnőhet a járművezetők reakcióideje, csökkenhet a figyelmük és tompulhatnak a reflexeik. Emiatt azt kérik az autósoktól, hogy a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy indulás előtt fontos a megfelelő folyadékpótlás, hosszabb utazás során pedig rendszeres pihenőket érdemes tartani. Azt kérik, hogy mindenki kipihenten induljon útnak, vezetés közben pedig tartson nagyobb követési távolságot.

A gyalogosokra és a kerékpárosokra is hatással lehet a hőség

A tartós melegben a gyalogosok és a kerékpárosok figyelme is könnyebben lankadhat. Ezért különösen fontos a körültekintő közlekedés az úttestre lépés és a kereszteződéseken való áthaladás előtt.

A legmelegebb napszakokban lehetőség szerint érdemes későbbre halasztani az utazást, parkoláskor pedig árnyékos helyet választani.

Hőségriasztás idején a szabadtéri programokon is fontos az óvatosság

A fesztiválokra, sporteseményekre és strandolásra is érdemes tudatosan felkészülni. A legforróbb órákban lehetőség szerint kerülni kell a tűző napot, és árnyékos vagy hűtött helyen ajánlott tartózkodni.

Vízparti pihenéskor felhevült testtel nem szabad a vízbe ugrani, fürdőzés előtt fokozatosan kell lehűteni a szervezetet. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, erre inkább a párakapuk vagy a vízpermet használatát javasolják.

A nagy melegben gyorsan kialakulhatnak helyi zivatarok is, ezért érdemes figyelemmel követni a meteorológiai előrejelzéseket és a viharjelzéseket.