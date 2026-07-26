Már a Perseidák előtt ellephetik az eget a hullócsillagok

Július 30-ról 31-re virradó éjszaka a Déli Delta Aquaridák és az Alfa Capricornidák is eléri csúcspontját. A megfigyelést a holdfény nehezítheti, sötét helyről azonban több meteor is látható lehet – írja a Szoljon.hu. vármegyei hírportál.

Július 30-ról 31-re virradó éjszaka két meteorraj is tetőzik. Hullócsillagok és fényes tűzgömbök jelenhetnek meg az égbolton.

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Hullócsillagok érkeznek július utolsó éjszakáján

Július 30-ról 31-re virradó éjszaka két meteorraj is eléri aktivitásának maximumát. A Déli Delta Aquaridák és az Alfa Capricornidák egyszerre jelenhetnek meg nagyobb számban az égbolton, így különleges látvány várható.

Sötét, fényszennyezéstől távoli helyről óránként akár 10–15 hullócsillag is megfigyelhető lehet. A hold erős fénye ugyanakkor több halványabb meteort elnyomhat, ezért érdemes nyílt, sötét területet választani.

Az Alfa Capricornidák kevés meteort produkálnak, közöttük azonban gyakrabban fordulnak elő rendkívül fényes tűzgömbök. A Déli Delta Aquaridák meteorjai gyorsabban szelik át az égboltot, és kedvező körülmények között nagyobb számban is feltűnhetnek.

Közelednek a Perseidák is

A Perseidák első meteorjai már július végén megjelenhetnek, az igazi csúcs azonban augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszaka várható. Ekkor óránként akár több tucat hullócsillag is látható lehet.