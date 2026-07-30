Elkezdődött a megállíthatatlan felmelegedés: 30 fok feletti hőmérsékletekkel indít a hőhullám

Folytatódik a napos, száraz nyári időjárás, ám a hőmérséklet drasztikusan emelkedik. Európát elérte az idei nyár újabb hőhulláma, így Magyarországon is 40 fok közelébe emelkednek a nappali csúcsértékek. Több vármegyére már mára figyelmeztetést adtak ki, holnaptól pedig vörösbe borul az ország hőtérképe.

Rendkívül magas nappali hőmérséklettel csap le ránk az időjárás. Fotó: Mediaworks

Csütörtökön érkezik meg a hőhullám első része

Ma, július 30-án, csütörtökön az ország nagy részén zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk. A hőség tovább fokozódik, így többfelé alakul ki kánikula. A hajnali 15-22 fokos minimumok után délután 32 és 35 fok közé melegszik a levegő. A hőséget élénk déli szél mérsékelheti, a nyugati tájakon pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet több vármegyére is riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Tolna, Fejér, Pest, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében másodfokú, míg Zala, Somogy, Baranya, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben.

Mindemellett éjfélkor megkezdődött az országos tisztifőorvos által kiadott harmadfokú hőségriasztás, ami egészen augusztus 4-ig fog tartani.