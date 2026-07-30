Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időjárás

Elkezdődött a megállíthatatlan felmelegedés: 30 fok feletti hőmérsékletekkel indít a hőhullám

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb hőhullám érkezett Európába, aminek hatásait Magyarországon is érezni fogjuk. A következő napokban a hőmérséklet elkezd a 40 fok felé nyújtózkodni, miközben folyatódik a napos száraz időjárás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshőhullámkánikula

Folytatódik a napos, száraz nyári időjárás, ám a hőmérséklet drasztikusan emelkedik. Európát elérte az idei nyár újabb hőhulláma, így Magyarországon is 40 fok közelébe emelkednek a nappali csúcsértékek. Több vármegyére már mára figyelmeztetést adtak ki, holnaptól pedig vörösbe borul az ország hőtérképe.

Rendkívül magas nappali hőmérséklettel csap le ránk az időjárás.
Rendkívül magas nappali hőmérséklettel csap le ránk az időjárás. Fotó: Mediaworks

Csütörtökön érkezik meg a hőhullám első része

Ma, július 30-án, csütörtökön az ország nagy részén zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk. A hőség tovább fokozódik, így többfelé alakul ki kánikula. A hajnali 15-22 fokos minimumok után délután 32 és 35 fok közé melegszik a levegő. A hőséget élénk déli szél mérsékelheti, a nyugati tájakon pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet több vármegyére is riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Tolna, Fejér, Pest, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében másodfokú, míg Zala, Somogy, Baranya, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben.

Mindemellett éjfélkor megkezdődött az országos tisztifőorvos által kiadott harmadfokú hőségriasztás, ami egészen augusztus 4-ig fog tartani.

Több megyére is kiadták a riasztást.
Több megyére is kiadták a riasztást. Fotó: HungaroMet

A következő napok időjárása sem kímél minket

Pénteken, július 31-én szinte változatlanul marad a napos, száraz idő. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkülhet, míg a nyugati tájakon lehetnek erősebb széllökések is. A hőmérséklet tovább emelkedik, és már a 35 fokot is elérheti. A hajnali minimumok 17-23, a délutáni maximumok 33-37 fok között alakulnak - írta a Köpönyeg.

Erre a napra már az összes vármegyére riasztás van kiadva a magas középhőmérsékletek miatt. Sőt, Komárom-Esztergom, Pest, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében harmadfokúra emelkedik a vészjelzés szintje.

A hétvégén, augusztus 1-jén és 2-án tovább folytatódik a napos idő, miközben a hőmérséklet több helyen is eléri a 38 fokot. A hajnalok is sokkal melegebbek lesznek, átlagosan 23-24 fok körüli hőmérsékletekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!