Elkezdődött a megállíthatatlan felmelegedés: 30 fok feletti hőmérsékletekkel indít a hőhullám

Folytatódik a napos, száraz nyári időjárás, ám a hőmérséklet drasztikusan emelkedik. Európát elérte az idei nyár újabb hőhulláma, így Magyarországon is 40 fok közelébe emelkednek a nappali csúcsértékek. Több vármegyére már mára figyelmeztetést adtak ki, holnaptól pedig vörösbe borul az ország hőtérképe.
Csütörtökön érkezik meg a hőhullám első része
Ma, július 30-án, csütörtökön az ország nagy részén zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk. A hőség tovább fokozódik, így többfelé alakul ki kánikula. A hajnali 15-22 fokos minimumok után délután 32 és 35 fok közé melegszik a levegő. A hőséget élénk déli szél mérsékelheti, a nyugati tájakon pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak.
A HungaroMet több vármegyére is riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Tolna, Fejér, Pest, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében másodfokú, míg Zala, Somogy, Baranya, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben.
Mindemellett éjfélkor megkezdődött az országos tisztifőorvos által kiadott harmadfokú hőségriasztás, ami egészen augusztus 4-ig fog tartani.
A következő napok időjárása sem kímél minket
Pénteken, július 31-én szinte változatlanul marad a napos, száraz idő. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkülhet, míg a nyugati tájakon lehetnek erősebb széllökések is. A hőmérséklet tovább emelkedik, és már a 35 fokot is elérheti. A hajnali minimumok 17-23, a délutáni maximumok 33-37 fok között alakulnak - írta a Köpönyeg.
Erre a napra már az összes vármegyére riasztás van kiadva a magas középhőmérsékletek miatt. Sőt, Komárom-Esztergom, Pest, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében harmadfokúra emelkedik a vészjelzés szintje.
A hétvégén, augusztus 1-jén és 2-án tovább folytatódik a napos idő, miközben a hőmérséklet több helyen is eléri a 38 fokot. A hajnalok is sokkal melegebbek lesznek, átlagosan 23-24 fok körüli hőmérsékletekkel.