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időjárás

Itt a hétvége, mutatjuk, hogy milyen lesz az időjárás

58 perce
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Igazi strandidővel folytatódik a hétvége, országszerte sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk. Vasárnap már 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, miközben csak elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor vagy zivatar. A nyugodt, nyárias időjárás azonban nem tart örökké.
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Igazi nyári időjárás vár Magyarországra a hétvégén: szombaton és vasárnap is túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen - írja a Köpönyeg.

2026.06.29. Kánikula, hőség, időjárás, hősgériadó, hőkupola, nyár. meleg, forróság, Eger, strand
Kevés meglepetést tartogat az időjárás ezen a hétvégén - Fotó: Mediaworks

Szombaton csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, főként a magasabban fekvő területeken alakulhat ki egy-egy futó zápor a délutáni órákban. 

A hajnali órákban 11–18 fok várható, napközben pedig 29–34 fok közé melegszik a levegő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg. A napsütést csak néhol zavarhatják gomolyfelhők, délután pedig az Északi-középhegység térségében egy-egy futó zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az ország döntő részén azonban száraz marad az idő. Hajnalban 13–20 fokra hűl le a levegő, délután pedig már 30–35 fokos csúcshőmérséklet várható.

A nyári idő hétfőn is kitart, de már egyre több jel utal a változásra. Az északnyugati országrészben a déli, délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel szemben a keleti és déli országrészben továbbra is sok napsütésre és száraz időre lehet számítani.

Így indul a jövő hét időjárása

Hétfőn hajnalban 15–21 fok várható, a délutáni órákban pedig 31–34 fok közötti maximumokat mérhetünk. A zivatarokat helyenként erős széllökések is kísérhetik, ezért az érintett térségekben érdemes figyelni az aktuális időjárási figyelmeztetéseket.

Az Origo korábban arról is írt, számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño-jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni.

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