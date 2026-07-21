Fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni szerdáig

Az időjárás előrejelzés alapján kedden főként nyugaton és délnyugaton, szerdán pedig elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. A Köpönyeg és a HungaroMet előrejelzése szerint a napos idő mellett hűvösebb hajnalokra és élénk szélre is készülni kell.

Időjárás előrejelzés: A hét elején frissebb levegő, sok napsütés és helyenként záporok várhatók. Kedden 31, szerdán legfeljebb 28 fok lehet. (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Időjárás előrejelzés: Lehűlés, napsütés és elszórt záporok jönnek szerdáig

A hétvégi hidegfront után hétfőn frissebb levegő érkezik, de a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. A Köpönyeg előrejelzése szerint helyenként futó záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A délutáni hőmérséklet 24 és 30 Celsius-fok között alakul.

Keddre túlnyomóan napos idő várható, de délen, délnyugaton és nyugaton több felhő jelenhet meg. A HungaroMet szerint ezeken a területeken kisebb eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol megerősödhet. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között várható, nyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb.

Szerdán sok napsütésre lehet számítani, de a gomolyfelhőkből helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. A Köpönyeg szárazabb időt valószínűsít, míg a HungaroMet valamivel nagyobb esélyt jelez elszórt csapadékra. Hajnalban többnyire 10–17 fokot mérhetünk, a hidegre érzékeny helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. Délután 23–28 fok valószínű.