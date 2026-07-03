Ezt hozza a pénteki időjárás: front, eső és erős szél

A pénteki időjárásban az északnyugati szél több helyen megerősödik, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nyárias marad, a legmagasabb nappali értékek 26–31, illetve helyenként 27–32 Celsius-fok között alakulnak. A hajnali minimumok 14–20 fok között várhatók – írja a Köpönyeg.

Időjárás-előrejelzés: így alakul a péntek és a hétvége (A kép illusztráció)

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Hétvégén nyugodt meleg időjárás köszönt be

Szombatra már sokkal kiegyensúlyozottabb időjárás körvonalazódik. Változóan felhős, de alapvetően napos időre számíthatunk, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor. A délutáni csúcshőmérséklet 25–30 fok között alakul, a reggeli minimumok 13–20 fok között várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, időnként élénkülhet meg.

Jelentős, tartós csapadékra nem kell számítani, inkább csak elszórt záporok zavarhatják meg időnként a napos időszakokat.