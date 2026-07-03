Ezt hozza a pénteki időjárás: front, eső és erős szél

A pénteki időjárásban az északnyugati szél több helyen megerősödik, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nyárias marad, a legmagasabb nappali értékek 26–31, illetve helyenként 27–32 Celsius-fok között alakulnak. A hajnali minimumok 14–20 fok között várhatók – írja a Köpönyeg.
Hétvégén nyugodt meleg időjárás köszönt be
Szombatra már sokkal kiegyensúlyozottabb időjárás körvonalazódik. Változóan felhős, de alapvetően napos időre számíthatunk, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor. A délutáni csúcshőmérséklet 25–30 fok között alakul, a reggeli minimumok 13–20 fok között várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, időnként élénkülhet meg.
Jelentős, tartós csapadékra nem kell számítani, inkább csak elszórt záporok zavarhatják meg időnként a napos időszakokat.
Megdőlt a melegrekord, soha korábban nem volt ilyen meleg Magyarországon
Az elmúlt napok rendkívüli forrósága kedden érte el a csúcspontját Magyarországon. A HungaroMet mérései szerint 2026. június 30-án Szécsényben kereken 42 Celsius-fokot mértek, ami a hazai mérések kezdete óta a legmagasabb valaha regisztrált hőmérséklet, azaz megdőlt az abszolút melegrekord.
Mi az a hőkupola, ami túszul ejtette Európát?
A hőkupola olyan időjárási helyzet, amikor egy tartós magasnyomású légköri rendszer hosszabb időre egy térség fölött marad. Ez a rendszer gátolja a levegő átkeveredését, és a felszín közelében tartja a forró légtömeget. Ilyenkor a levegő nehezebben emelkedik fel, csökken a felhőképződés és a csapadék kialakulásának esélye. A napsugárzás szinte zavartalanul éri a felszínt, amely napról napra tovább melegszik. További részletek az Origo oldalán.