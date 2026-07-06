Időjárás-előrejelzés: záporok szakítják meg az újabb kánikulát

Miután túltettük magunkat a Szaharát idéző forróságon, és egy lehűlést követően kissé fellélegeztünk, az időjárás-előrejelzés szerint ismét felmelegedés várható, de záporokkal, zivatarokkal kísérve.

Időjárás-előrejelzés: záporok szakítják meg a kánikulát / Fotó: Олег Мороз / Unsplash

Időjárás-előrejelzés: záporok kísérik az újabb felmelegedést

Hétfőn gomolyfelhős, napos időre készülhetünk, csupán néhol fordulhat elő futó zápor. A nappali csúcshőmérséklet 27–32 Celsius-fok között várható, a hajnali minimumok pedig 13–21 fok között alakulnak. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik.

Kedden tovább erősödik a nappali felmelegedés, viszont a gomolyfelhők mellett már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délutáni maximumok 27–32 Celsius-fok között alakulnak, míg hajnalban 15–22 fok várható. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.