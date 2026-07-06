Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időjárás

Időjárás-előrejelzés: záporok szakítják meg az újabb kánikulát

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Többfelé viharos szél is várható. Az időjárás-előrejelzés szerint a napokban ismét elkezd felmelegedni a levegő, miközben záporokra, zivatarokra is fel kell készülni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárászivatarzáporidőjárás-előrejelzésfelmelegedés

Miután túltettük magunkat a Szaharát idéző forróságon, és egy lehűlést követően kissé fellélegeztünk, az időjárás-előrejelzés szerint ismét felmelegedés várható, de záporokkal, zivatarokkal kísérve.

Időjárás: zivatarokkal érkezik a változás szerda estétől
Időjárás-előrejelzés: záporok szakítják meg a kánikulát / Fotó: Олег Мороз  / Unsplash

Időjárás-előrejelzés: záporok kísérik az újabb felmelegedést

Hétfőn gomolyfelhős, napos időre készülhetünk, csupán néhol fordulhat elő futó zápor. A nappali csúcshőmérséklet 27–32 Celsius-fok között várható, a hajnali minimumok pedig 13–21 fok között alakulnak. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. 

Kedden tovább erősödik a nappali felmelegedés, viszont a gomolyfelhők mellett már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délutáni maximumok 27–32 Celsius-fok között alakulnak, míg hajnalban 15–22 fok várható. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!