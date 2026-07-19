Ma még zivatarokra kell készülni, ezt ígéri az időjárás

Az időjárás megmutatja esősebb oldalát, aminek hatására némi lehűlés is várható. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás előrejelzés: jön még zápor, zivatar (A kép illusztráció.)

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A következő napok időjárása

Vasárnap a napsütés és a gomolyfelhők váltják egymást. A nap első felében száraz idő várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabban alakul. A hajnali minimumok 15–20, a délutáni maximumok 28–32 fok között alakulnak. A HungaroMet az egész országra elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt!

Hétfőn, hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissül a levegő. A változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de helyenként még kialakulhatnak futó záporok vagy zivatarok. A hőmérséklet már néhány fokkal lehűl: hajnalban 14–19, délután 24–30 Celsius-fok várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lehet.

Kedden többórás napsütés várható, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Egy-egy futó zápor még kialakulhat, de jelentős csapadékra nem számíthatunk. A hajnali minimumok 13–19, a délutáni maximumok 25–30 Celsius-fok között alakulnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad - írja a Köpönyeg.

Ez is érdekelhet Heves esőzések és felhőszakadások okoztak komoly fennakadásokat péntek éjszaka Budapesten és az agglomerációban. A vihar több helyen villámárvizeket idézett elő és áramkimaradásokat okozott.



