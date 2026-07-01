Hamarosan vége a forróságnak – mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

Szerdán még meleg, többfelé forró időjárás várható Magyarországon, ugyanakkor a nap folyamán egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A csúcshőmérséklet 32 és 38 Celsius-fok között alakul, majd a hidegfront hatására csütörtökre jelentős lehűlés érkezik – tájékoztat a HungaroMet.
Milyen időjárás várható szerdán?
A sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani. A délutáni és esti órákban többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket helyenként felhőszakadás és átmeneti viharos széllökések is kísérhetnek.
A légmozgás a zivataroktól távol eleinte többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, késő délutántól azonban a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, amelyet erős, időnként viharos széllökések kísérhetnek.
Mikor érkezik a lehűlés?
A szerdán átvonuló hidegfront fokozatosan kiszorítja a forró levegőt az országból. Csütörtökre már országszerte megszűnik a hőség, és mérsékelten meleg időre lehet számítani.
Hogyan hat a hidegfront a szervezetre?
A meteorológiai helyzet a frontérzékenyek számára fokozott terhelést jelenthet. Gyakrabban jelentkezhet:
- fejfájás és migrén,
- vérnyomás-ingadozás,
- fáradékonyság,
- koncentrációs zavar,
- a szív- és érrendszeri panaszok erősödése,
- mozgásszervi fájdalmak fokozódása.
A záporokat és zivatarokat kísérő erős széllökések, valamint a gyors időjárás-változás tovább növelhetik a kellemetlen tünetek kialakulásának esélyét – írja a Köpönyeg.
A késő esti órákra szerdán 21 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.