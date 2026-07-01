Hamarosan vége a forróságnak – mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

Szerdán még meleg, többfelé forró időjárás várható Magyarországon, ugyanakkor a nap folyamán egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A csúcshőmérséklet 32 és 38 Celsius-fok között alakul, majd a hidegfront hatására csütörtökre jelentős lehűlés érkezik – tájékoztat a HungaroMet.

A napokban minimálisan, de változékony lesz az időjárás - Fotó: Mediaworks

Milyen időjárás várható szerdán?

A sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani. A délutáni és esti órákban többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket helyenként felhőszakadás és átmeneti viharos széllökések is kísérhetnek.

A légmozgás a zivataroktól távol eleinte többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, késő délutántól azonban a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, amelyet erős, időnként viharos széllökések kísérhetnek.

Mikor érkezik a lehűlés?

A szerdán átvonuló hidegfront fokozatosan kiszorítja a forró levegőt az országból. Csütörtökre már országszerte megszűnik a hőség, és mérsékelten meleg időre lehet számítani.

Hogyan hat a hidegfront a szervezetre?

A meteorológiai helyzet a frontérzékenyek számára fokozott terhelést jelenthet. Gyakrabban jelentkezhet:

fejfájás és migrén,

vérnyomás-ingadozás,

fáradékonyság,

koncentrációs zavar,

a szív- és érrendszeri panaszok erősödése,

mozgásszervi fájdalmak fokozódása.

A záporokat és zivatarokat kísérő erős széllökések, valamint a gyors időjárás-változás tovább növelhetik a kellemetlen tünetek kialakulásának esélyét – írja a Köpönyeg.