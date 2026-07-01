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időjárás

Hamarosan vége a forróságnak – mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

1 órája
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Szerdán még kitart a nyári meleg, de többfelé záporok és zivatarok zavarhatják a napsütést. Az időjárás a nap második felében egy érkező hidegfront hatására fokozatosan változik, amely csütörtökre országszerte enyhülést hoz.
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Szerdán még meleg, többfelé forró időjárás várható Magyarországon, ugyanakkor a nap folyamán egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A csúcshőmérséklet 32 és 38 Celsius-fok között alakul, majd a hidegfront hatására csütörtökre jelentős lehűlés érkezik – tájékoztat a HungaroMet.

2026.06.29. Kánikula, időjárás, hőség, hősgériadó, hőkupola, nyár. meleg, forróság, Budapest. Városháza park, párakapu
A napokban minimálisan, de változékony lesz az időjárás - Fotó: Mediaworks

Milyen időjárás várható szerdán?

A sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani. A délutáni és esti órákban többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket helyenként felhőszakadás és átmeneti viharos széllökések is kísérhetnek.

A légmozgás a zivataroktól távol eleinte többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, késő délutántól azonban a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, amelyet erős, időnként viharos széllökések kísérhetnek.

Mikor érkezik a lehűlés?

A szerdán átvonuló hidegfront fokozatosan kiszorítja a forró levegőt az országból. Csütörtökre már országszerte megszűnik a hőség, és mérsékelten meleg időre lehet számítani.

A késő esti órákra szerdán 21 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hogyan hat a hidegfront a szervezetre?

A meteorológiai helyzet a frontérzékenyek számára fokozott terhelést jelenthet. Gyakrabban jelentkezhet:

  • fejfájás és migrén,
  • vérnyomás-ingadozás,
  • fáradékonyság,
  • koncentrációs zavar,
  • a szív- és érrendszeri panaszok erősödése,
  • mozgásszervi fájdalmak fokozódása.

A záporokat és zivatarokat kísérő erős széllökések, valamint a gyors időjárás-változás tovább növelhetik a kellemetlen tünetek kialakulásának esélyét – írja a Köpönyeg.

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