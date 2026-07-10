Így változik az időjárás a hétvégén, mutatjuk, milyen idő lesz a Balatonnál

Szombaton akár 33, vasárnap 31 fokig melegedhet a levegő. A Balatonnál napos idő várható, miközben az országos csapadékhiány miatt tovább romolhat az aszályhelyzet. További információk cikkünkben a hétvégi időjárásról.

Időjárás előrejelzés: Visszatér a nyári meleg, de néhol záporok zavarhatják meg a hétvégét (illusztráció)

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Visszatér a nyári meleg, de néhol záporok zavarhatják meg a hétvégét

Napos, meleg idő várható a hétvégén, a legtöbb helyen csak kevés felhő zavarja majd a napsütést. Az időjárás főként északkeleten hozhat záporokat és zivatarokat, miközben országos, áztató eső továbbra sem érkezik.

Szombaton 33 fokig melegedhet a levegő

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Borsodban és Szabolcsban elszórtan, a délnyugati határ közelében pedig kisebb eséllyel zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén száraz időre lehet számítani.

Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 Celsius-fok között alakul. Az északkeleti megyékben hűvösebb marad az idő, ott 25–26 fok körüli maximum várható.

A Köpönyeg előrejelzése szintén napos, nyári időt jelez szombatra. A hajnali minimumok 8 és 19 fok között alakulhatnak, a nappali felmelegedés pedig ismét erősödik.

Vasárnap is marad a napsütés

Vasárnap sok napsütés mellett gomolyfelhők képződhetnek. A HungaroMet szerint az ország északkeleti felén helyenként zápor vagy zivatar is előfordulhat.

Az északias szél élénk lesz, néhol erős széllökések is kísérhetik. Hajnalban 10 és 20 fok közötti hőmérséklet várható, délután pedig általában 26–31 fokig melegszik a levegő. Az északkeleti tájakon ennél néhány fokkal alacsonyabb maximumok lehetnek.

A Köpönyeg vasárnapra túlnyomóan napos, száraz időt jelez, 28–34 fok közötti csúcshőmérséklettel.

Strandidő várható a Balatonnál

Az Időkép előrejelzése szerint a Balaton térségében sok napsütés várható. Szombaton 29–31, vasárnap 27–29 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap reggel helyenként futó zápor is kialakulhat.

Az északi, északnyugati szél szombaton többnyire mérsékelt marad, vasárnap viszont megélénkülhet és megerősödhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. A Balaton vizének hőmérséklete átlagosan 22 fok körül alakul.