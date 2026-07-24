Napsütéssel indul a hétvége, aztán váratlan fordulat érkezik

A HungaroMet és a Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint szombaton sok napsütésre számíthatunk, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Vasárnap tovább melegszik a levegő, délutántól nyugat felől záporok és zivatarok alakulhatnak ki.

Egyre melegebb időjárás várható a hétvégén, vasárnap akár 34 fok is lehet. Délután nyugat felől záporok és zivatarok érkezhetnek (illusztráció) Fotó: Pexels

Időjárás: napsütéssel indul a hétvége, vasárnap zivatarok érkezhetnek

Napos, egyre melegebb idő várható a hétvégén, vasárnap délutántól azonban nyugat felől záporok és zivatarok érkezhetnek. A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton még az ország nagy részén száraz időre és sok napsütésre számíthatunk. Péntek éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak, az északias szél gyengül, csapadék sem várható.

Szombaton 30 fok közelében alakul a hőmérséklet

A HungaroMet szerint szombaton kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést, keleten pedig gomolyfelhők képződhetnek. Csapadék legfeljebb az északkeleti határ közelében fordulhat elő, ahová egy-egy zápor vagy zivatar sodródhat be. A déli, délnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkülhet. Hajnalban 6 és 16, délután 25 és 30 fok között alakulhat a hőmérséklet.

A Köpönyeg szintén napsütéses időt jelez szombatra, északkeleten kevés helyen lehet csapadék. Előrejelzésük szerint délután 26–31 fok várható.

Vasárnap nyugat felől változik az idő

Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A HungaroMet szerint keleten még sok napsütés lehet, nyugat felől azonban egyre több felhő érkezik. Délutántól növekszik a záporok és zivatarok esélye, miközben 29–34 fokig melegedhet a levegő. A Köpönyeg 26–32 fokot jelez, és főként a nyugati, délnyugati országrészben számít csapadékra.