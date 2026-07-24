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zivatar

Napsütéssel indul a hétvége, aztán váratlan fordulat érkezik

21 perce
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Sok napsütéssel és erősödő felmelegedéssel folytatódik a hétvége, vasárnapra pedig újabb változás körvonalazódik. Az időjárás szombaton még az ország nagy részén száraz lesz, majd nyugat felől növekszik a záporok és zivatarok esélye. Egyes térségekben jóval 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
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zivataridőjárászáporcsapadék

A HungaroMet és a Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint szombaton sok napsütésre számíthatunk, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Vasárnap tovább melegszik a levegő, délutántól nyugat felől záporok és zivatarok alakulhatnak ki.

Egyre melegebb időjárás várható a hétvégén, vasárnap akár 34 fok is lehet. Délután nyugat felől záporok és zivatarok érkezhetnek.
Egyre melegebb időjárás várható a hétvégén, vasárnap akár 34 fok is lehet. Délután nyugat felől záporok és zivatarok érkezhetnek (illusztráció) Fotó: Pexels

Időjárás: napsütéssel indul a hétvége, vasárnap zivatarok érkezhetnek

Napos, egyre melegebb idő várható a hétvégén, vasárnap délutántól azonban nyugat felől záporok és zivatarok érkezhetnek. A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton még az ország nagy részén száraz időre és sok napsütésre számíthatunk. Péntek éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak, az északias szél gyengül, csapadék sem várható.

Szombaton 30 fok közelében alakul a hőmérséklet

A HungaroMet szerint szombaton kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést, keleten pedig gomolyfelhők képződhetnek. Csapadék legfeljebb az északkeleti határ közelében fordulhat elő, ahová egy-egy zápor vagy zivatar sodródhat be. A déli, délnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkülhet. Hajnalban 6 és 16, délután 25 és 30 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Hiába süt ki a nap, többfelé záporok és zivatarok zavarhatják meg a pénteket

A Köpönyeg szintén napsütéses időt jelez szombatra, északkeleten kevés helyen lehet csapadék. Előrejelzésük szerint délután 26–31 fok várható.

Vasárnap nyugat felől változik az idő

Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A HungaroMet szerint keleten még sok napsütés lehet, nyugat felől azonban egyre több felhő érkezik. Délutántól növekszik a záporok és zivatarok esélye, miközben 29–34 fokig melegedhet a levegő. A Köpönyeg 26–32 fokot jelez, és főként a nyugati, délnyugati országrészben számít csapadékra.

 

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