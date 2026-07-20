Nem volt nyomtalan a hidegfront átvonulása, ezt hozza ma az időjárás

Lesz, ahol már csak 24 fok körül alakulnak a délutáni maximumok. Az időjárás változékonyan alakul!

Időjárás előrejelzés: zivatarra kell készülni / Fotó: Unsplash

Így alakul az időjárás

Hétfőn, hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissül a levegő. A változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de helyenként még kialakulhatnak futó záporok vagy zivatarok. A hőmérséklet már néhány fokkal lehűl: hajnalban 14–19, délután 24–30 Celsius-fok várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lehet.

Kedden többórás napsütés várható, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Egy-egy futó zápor még kialakulhat, de jelentős csapadékra nem számíthatunk. A hajnali minimumok 13–19, a délutáni maximumok 25–30 Celsius-fok között alakulnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad - írja a Köpönyeg.

Szerdán változó felhőzetre, többórás napsütésre számíthatunk. Helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, délután 23 és 28 fok között alakul - írja a HungaroMet.

