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időjárás

Időjárás: az egész országra figyelmeztetést adtak ki, hatalmas zivatar vár minket ma

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Szerdán eső, pénteken masszív hőség vár ránk. Mutatjuk, milyen lesz a szerdai nap és a hét további felének az időjárása!
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időjárásesőhőség

Továbbra is igencsak mozgalmas nyár vár ránk, már ami az időjárást illeti. Szerdára és péntekre is komoly figyelmeztetéseket adtak ki, amiket nem árt komolyan venni. Mutatjuk, milyen idő vár ránk a következő pár napban!

Zivataros időjárás vár ránk szerdán
Zivataros időjárás vár ránk szerdán
Fotó: HungaroMet

Mint az a fenti ábrán is látszik, szerdára, július 15-re a HungaroMet az egész országra érvényes, citromsárga, egyes fokozatú figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A Köpönyeg jelentése szerint a Dunántúlon, valamint az északi tájakon a délutáni órákban több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az ország keleti felén hosszabb napos időszakokra lehet számítani, kevesebb csapadékkal. A hajnali minimumok 13–22, a délutáni csúcsértékek 26–32 Celsius-fok között várhatók. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

Így alakul az időjárás a hétvégéig

Csütörtökön, július 16-án folytatódik a meleg nyári idő, de a gomolyfelhők mellett elsősorban az északi, északkeleti és középső országrészben továbbra is záporokra, zivatarokra számíthatunk a délutáni és esti órákban. A hajnali minimumok 13–22, a délutáni maximumok 25–33 Celsius-fok között alakulnak. Az északias szél többfelé megélénkül, a zivatarokat erős széllökések kísérhetik.

Pénteken, július 17-én azonban ismét bekeményít a nyári kánikula. Erre a napra a HungaroMet magas középhőmérséklet miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adott ki (leszámítva Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyéket), ráadásul öt vármegyére kettes, narancs figyelmeztetés van érvényben.

Komoly hőség várható pénteken az előrejelzések szerint
Fotó: HungaroMet

 

 

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