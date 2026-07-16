Hőség és zivatarok: mindkettővel meg kell küzdenünk ma

Igencsak változatos időjárás vár ránk, csütörtökön, július 16-án is: egyrészt zivatarokkal, másrészt a hőséggel is meg kell küzdenie a szervezetünknek. Azaz: folytatódik a nyár...

Bekeményít az időjárás: csütörtökön szinte az egész országban zivatarok várhatók

Fotó: HungaroMet

A HungaroMet zivatarok miatt két vármegyét (Békés és Hajdú-Bihar) leszámítva az egész országra egyes, citromsárga riasztást rendelt el. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat – áll a magyarázatban. Emellett magas középhőmérséklet miatt is kiadták a figyelmeztetést. Az északkeleti vármegyéket leszámítva a napi középhőmérséklet mindenütt 25 °C felett alakulhat.

Hőség vár ránk szinte mindenütt

Fotó: HungaroMet

Ilyen időjárással kell számolnunk

Csütörtökön, július 16-án továbbra is sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban ismét erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Főként az északi országrészben és a Dunántúl egyes részein fordulhat elő csapadék, míg a déli és keleti tájakon száraz időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 13–22, a délutáni csúcsérték 25–33 Celsius-fok között alakul. Az északias szél többfelé megélénkülhet, zivatarok idején erősebb széllökések is előfordulhatnak.

Pénteken, július 17-én sok napsütés várható várható. A délutáni órákban ismét kialakulhatnak ugyan gomolyfelhők, záporokra csak elszórtan lehet számítani. A hajnali minimumok 13–22, a délutáni maximumok 25–34 Celsius-fok között várhatók. A légmozgás többnyire mérsékelt marad - írja a Köpönyeg oldala.