Időjárás: vasárnapra és hétfőre is kiadták a figyelmeztetést

Továbbra is szeszélyes, változékony, napsütéses és esős időjárás vár ránk. Július 26-ra, vasárnapra a HungaroMet nyolc vármegyére adott ki citromsárga, első fokú vészjelzést zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írják. A Köpönyeg előrejelzése szerint meleg, többnyire napos időre készülhetünk, de időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Elszórtan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, ugyanakkor az ország nagy részén hosszabb napos időszakokra van kilátás. A déli, délnyugati szél többfelé élénk lesz. Hajnalban 8–19, délután 28–33 Celsius-fok várható.

Ilyen időjárás vár ránk vasárnap

fotó: HungaroMet

Hétfőn, július 27-én ugyancsak zivataroktól kell tartanunk. Erre a napra hét keleti vármegyére van érvényben elsőfokú, citromsárga vészjelzés. A napfolyamán megnövekszik a felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet nyugaton néhány fokkal visszaesik, míg keleten továbbra is meleg idő várható. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 22 és 31 Celsius-fok között alakulnak.

Hétfőn a keleti országrészben várhatóak komolyabb esőzések

Fotó: HungaroMet

Egyre aszályosabb az időjárás

A HungaroMet aszály-jelentése szerint egyre aggasztóbba helyzet. Immár az ország 90,9 százalékán van közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály. A hét közepén az országos mutató még csak 89 százalékon állt. A nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyéiben ez az érték már 92, 9%. (Pár napja ez utóbbi érték még csak 91,1% volt!)