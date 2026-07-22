Még egy napig élvezhetjük a napsütést, aztán durva változás áll be az időjárásban

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint szerdán is sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg.

Fordulatot vesz az időjárás: a napsütést záporok és zivatarok válthatják fel

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Fordulatot vesz az időjárás: a napsütést záporok és zivatarok válthatják fel

Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, a legtöbb helyen száraz időre számíthatunk. Az északnyugati szél továbbra is többfelé élénk marad. Hajnalban 7–17, délután 23–29 Celsius-fokot mérhetünk.

Csütörtökön már nagyobb eséllyel lesz felhős az ég, és ismét növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A napsütés mellett többfelé számítani kell felhős időszakokra is. Az északnyugati szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb 22 és 28 Celsius-fok között várható - írja a köpönyeg.hu.