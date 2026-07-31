Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időjárás

Pénteken tovább tombol a kánikula, 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb forró nap vár Magyarországra, pénteken tovább fokozódik a kánikula. Az időjárás miatt továbbra is hőségterhelésre kell készülni, ugyanis az ország nagy részén 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a legmelegebb tájakon pedig akár 39 fokot is mérhetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásmagyarországhungaromet

Az időjárás pénteken sem hoz enyhülést, továbbra is a forróság lesz meghatározó Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos, száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig akár a 39 fokot is elérheti.

Időjárás: pénteken tovább fokozódik a hőség, akár 39 fok is lehet
Időjárás: pénteken tovább fokozódik a hőség, akár 39 fok is lehet
Fotó: Mediaworks

Pénteken szinte országszerte zavartalan napsütésre lehet számítani, az ég többnyire derült vagy felhőtlen lesz. Főként az északi országrészben jelenhet meg átmenetileg kevés gomolyfelhő, de csapadék kialakulására nem kell számítani.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet.

Nem kímél minket az időjárás: továbbra is veszélyes a hőség

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint pénteken az ország döntő részén 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, míg az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben több helyen a 29 fokot is meghaladhatja.

A szakemberek szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 Celsius-fok között várható.

A tartós hőség miatt továbbra is fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, a déli órákban pedig érdemes kerülni a hosszan tartó közvetlen napsugárzást.

A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban is kitart a kánikula, így az ország több pontján továbbra is extrém meleg időjárásra kell készülni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!