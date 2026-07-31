Pénteken tovább tombol a kánikula, 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet

Az időjárás pénteken sem hoz enyhülést, továbbra is a forróság lesz meghatározó Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos, száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig akár a 39 fokot is elérheti.

Időjárás: pénteken tovább fokozódik a hőség, akár 39 fok is lehet

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Pénteken szinte országszerte zavartalan napsütésre lehet számítani, az ég többnyire derült vagy felhőtlen lesz. Főként az északi országrészben jelenhet meg átmenetileg kevés gomolyfelhő, de csapadék kialakulására nem kell számítani.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet.

Nem kímél minket az időjárás: továbbra is veszélyes a hőség

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint pénteken az ország döntő részén 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, míg az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben több helyen a 29 fokot is meghaladhatja.

A szakemberek szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 Celsius-fok között várható.

A tartós hőség miatt továbbra is fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, a déli órákban pedig érdemes kerülni a hosszan tartó közvetlen napsugárzást.

A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban is kitart a kánikula, így az ország több pontján továbbra is extrém meleg időjárásra kell készülni.