Pénteken tovább tombol a kánikula, 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet

Az időjárás pénteken sem hoz enyhülést, továbbra is a forróság lesz meghatározó Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos, száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig akár a 39 fokot is elérheti.
Pénteken szinte országszerte zavartalan napsütésre lehet számítani, az ég többnyire derült vagy felhőtlen lesz. Főként az északi országrészben jelenhet meg átmenetileg kevés gomolyfelhő, de csapadék kialakulására nem kell számítani.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet.
Nem kímél minket az időjárás: továbbra is veszélyes a hőség
A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint pénteken az ország döntő részén 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, míg az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben több helyen a 29 fokot is meghaladhatja.
A szakemberek szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 Celsius-fok között várható.
A tartós hőség miatt továbbra is fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, a déli órákban pedig érdemes kerülni a hosszan tartó közvetlen napsugárzást.
A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban is kitart a kánikula, így az ország több pontján továbbra is extrém meleg időjárásra kell készülni.