Két részre szakad az ország: kiadták a riasztást, fokozódik a hőség

A következő napokban egyre komolyabb méretet ölt a hőség. Az időjárás nem lesz kíméletes, mutatjuk, hol és milyen riasztás van érvényben!

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A következő napok időjárása

Szerdán csak kevés fátyol- vagy gomolyfelhő zavarhatja meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, országszerte száraz, nyári idő várható. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúl nyugati részén élénkülhet meg. Hajnalban 11–19, délután 29–35 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a hőség miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére.

Az ország nyugati felében van érvényben hőségriasztás szerdán / Fotó: HungaroMet

Csütörtökön folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A meleg tovább fokozódik, a déli szél több helyen megélénkülhet, főként a nyugati tájakon lehet erősebb a légmozgás. A hajnali minimumok 15 és 22, a délutáni maximumok 32 és 37 Celsius-fok között alakulnak - írja a Köpönyeg. Aznapra már másodfokú riasztás is érvényben van Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében.

Pénteken az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben a sok napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, de csapadék ott sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14, 22, délután 34, 39 fok között alakul: Bács-Kiskun, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére harmadfokú hőségriasztást adtak ki, ami azt jelenti, hogy ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.