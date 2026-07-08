Kiadták a riasztást: innen nincs visszaút, jégesővel jönnek a zivatarok

A hőmérséklet nyáriasan alakul, ugyanakkor zivatarra figyelmeztetnek az időjárás előrejelzések. Az esernyőkre szükség lesz, és mutatjuk, még mire kell készülni a héten!

Az időjárás előrejelzések szerint jégeső is lehet

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A következő napok időjárása

Szerdán sokfelé számíthatunk többórás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti országrészben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14–21, a délutáni maximumok 26–32 Celsius-fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet. A HungaroMet azt írja, zivatar veszélye miatt elsőfokú riasztás van érvényben Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala vármegyében. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Csütörtökön változóan felhős idő várható sok napsütéssel, helyenként előfordulhat egy kevés csapadék is elsősorban a keleti és az északkeleti országrészben. A hajnali minimumok 10–18 Celsius-fok között alakulnak, délutánra pedig 23–30 Celsius-fok közé melegszik a levegő. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként megerősödhet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre számíthatunk - írja a Köpönyeg.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.

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