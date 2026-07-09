Itt a bejelentés: kiadták a riasztást, ma még zivatarok jönnek

Ma még zivatarokkal keményít be az időjárás, de aztán ismét szárazabb napok jönnek. A hőmérő higanyszála is egyre feljebb kúszik az előrejelzések szerint.

Időjárás előrejelzés: zivatarok várhatók még csütörtökön

Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

A következő napok időjárása

Csütörtökön már szakadozni kezd a felhőzet, de a keleti és északkeleti tájakon még elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Nyugat felől egyre több régióban kisüt a nap. A hajnali minimumok 8–18, a délutáni maximumok 25–30 Celsius-fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős marad, felfrissíti a levegőt. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. Ezeket a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Pénteken túlnyomóan napos, gomolyfelhőkkel tarkított időjárás várható. Számottevő csapadék már csak elvétve fordulhat elő. A hajnali minimumok 8–18 Celsius-fok között alakulnak, délutánra pedig 25–31 fok közé melegszik a levegő. A légmozgás mérséklődik, de az északias szél helyenként még élénk lehet. Kellemes nyárközepi meleg idő várható - írja a Köpönyeg.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északias szél helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 11 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.