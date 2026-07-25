Erre készüljön szombaton: 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet

Így alakul a július 25-i időjárás: a HungaroMet előrejelzése szerint szombaton országszerte sok napsütésre számíthatunk, amelyet csupán kevés fátyolfelhő, illetve keleten időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Az északkeleti határ közelében egy-egy gyenge zápor kialakulhat, de számottevő csapadék sehol sem várható.

Időjárás: 30 fokig emelkedik a hőmérséklet szombaton, az eső továbbra is elkerüli az országot

Fotó: Pezzetta Umberto / MW

A délire, délnyugatira forduló szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkülhet.

Szombaton a reggeli órákban 19 és 23 Celsius-fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, délutánra pedig 25–30 fok közé melegszik fel a levegő.

Az aszályon továbbra sem segít az időjárás

Az elmúlt egy hétben ugyan minden nap előfordult csapadék valahol az országban, de a legtöbb helyen ennek mennyisége a 2 millimétert sem érte el. A 10 milliméternél több eső csak nagyon kis területen hullott.

A záporok összességében csupán lassították a talaj kiszáradását, de érdemi javulást nem hoztak. A HungaroMet szerint vasárnap estétől ismét nő a csapadékhajlam, hétfőn is kialakulhatnak záporok, ezek azonban csak elszórtan enyhíthetik a szárazságot, a nyári növények vízhiányán nem változtatnak jelentősen.

Nem rendezik meg a hétvégén a 44. Lidl Balaton-átúszást a várható kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A szervezők szerint a Balaton alacsony vízhőmérséklete miatt a Balaton-átúszást augusztus 1-jére halasztották.