Jönnek a felhők, de a meleg marad: ilyen idő vár ránk vasárnap

Az időjárás előrejelzés szerint vasárnap északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyekből hajnalban néhol már gyenge eső is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 11 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Ilyen időjárás lesz vasárnap

Fotó: AFP

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Vasárnap délelőtt a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, azonban vasárnap napközben északkeleten, illetve délnyugaton és nyugaton egy-egy zivatar kialakulása nem teljesen kizárt – írta a HungaroMet.