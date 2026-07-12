Újabb zivatarok jönnek, de a melegtől nem szabadulunk

Az időjárás előrejelzések szerint meleg lesz, ugyanakkor a viharokat sem ússzuk meg. Mutatjuk, mire kell még készülni!

Az időjárás zivatarokat tartogat / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A következő napok időjárása

Vasárnap napos idő várható. Csapadékra legfeljebb elvétve, a délutáni órákban lehet számítani: az ország döntő részén száraz marad az idő. A hajnali minimumok 13–20, a délutáni maximumok 30–35 Celsius-fok között alakulnak. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

Hétfőn még sokfelé napos idő várható, de a Dunántúlon, különösen az északnyugati tájakon a délutáni óráktól megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és délkeleten továbbra is több órás napsütésre lehet számítani. A hajnali minimumok 15–22, a délutáni csúcshőmérséklet 32–35 Celsius-fok között várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

Kedden már többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elsősorban a nyugati, északi, valamint a középső országrészben számítani lehet záporokra, zivatarokra. A keleti országrészben csapadékmentes, hosszabb napos időszakok várhatók. A hajnali minimumok 16–22, a délutáni maximumok 29–35 Celsius-fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.