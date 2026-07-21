Az IKEA több mint 20 év után kivonja az egyik legnépszerűbb termékcsaládját

Az IKEA fokozatosan kivonja kínálatából a Malm termékcsalád meghatározó darabjait. A változás a 2002-ben bemutatott bútorcsalád több népszerű elemét érinti, köztük az ágykereteket, komódokat, éjjeliszekrényeket és fésülködőasztalokat. A Világgazdaság a Heidelberg24 információira hivatkozva azt írta, hogy világszerte több mint 160 millió Malm komódot és ágykeretet értékesítettek az elmúlt több mint két évtizedben.

Az IKEA kínálatában a Malm helyét fokozatosan új, korszerűbb bútorcsaládok vehetik át

Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

A tájékoztatás szerint a Malm termékcsalád központi elemei 2026 és 2027 között fokozatosan tűnnek el a kínálatból. Több modell gyártása már befejeződött, az áruházakban pedig egyre inkább a megmaradt készleteket értékesítik.

Az elérhetőség üzletenként eltérhet, és egyes termékek kedvezményesen is megjelenhetnek, amíg a készlet tart.

Az IKEA új bútorcsaládokkal váltja fel a Malmot

A vállalat a döntést a vásárlói igények, valamint a lakberendezési és tárolási szokások változásával indokolta. A beszámoló szerint a biztonsági szempontok is szerepet játszhattak a kínálat megújításában.

A Malm egyik lehetséges utódja a Storklinta termékcsalád lehet, amely hasonló formavilágot kínál korszerűbb borulásvédelmi megoldásokkal. Alternatívát jelenthet a Lastare is, amelynél egyszerre nem lehet több fiókot teljesen kihúzni, míg a kedvezőbb árú Kullen család szintén a választható lehetőségek közé tartozik.

Korábban biztonsági visszahívás is érintette a termékcsaládot

A Malm komódjai korábban biztonsági okokból is a figyelem középpontjába kerültek. Miután több baleset történt nem megfelelően falhoz rögzített bútorok felborulása miatt, 2016-ban mintegy 30 millió bútort hívtak vissza az Egyesült Államokban és Kanadában.

Az IKEA továbbra is azt javasolja, hogy a már használatban lévő komódokat megfelelően rögzítsék a falhoz. A jelenlegi tervek szerint ugyanakkor a Malm termékcsalád teljes visszatérése nincs napirenden, bár egyes modellek addig maradhatnak a kínálatban, amíg minden igényre nem áll rendelkezésre megfelelő utód.