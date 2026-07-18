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Ikea

Új feltételt szabott az IKEA dolgozóinak szakszervezete a további egyeztetéshez

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Továbbra sem zárult le a munkavállalók és az IKEA közötti bérvita, ugyanakkor a felek újabb egyeztetésre készülnek. A szakszervezet szerint csak akkor van értelme folytatni a tárgyalásokat, ha a vállalat érdemi írásos ajánlatot tesz a dolgozók 6 százalékos alapbéremelési követelésére.
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IkeamunkabérMagyarországsztrájk

Július 29-én folytatná a bérekről szóló egyeztetéseket az IKEA a szakszervezettel – erről szombaton tájékoztatta a vállalat a sztrájkbizottságot – közölte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke.

Az IKEA sztrájk után a felek július 29-én folytathatják a bértárgyalásokat Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas ikea shop, parking. magasin Ikea (Photo by Jean-Michel Delage / Hans Lucas via AFP)
Az IKEA sztrájk után a felek július 29-én folytathatják a bértárgyalásokat 
Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

Karsai Zoltán közleményében úgy értékelte, hogy a dolgozók tiltakozó akciója eredményes volt, ugyanakkor hangsúlyozta: a sztrájkbizottság csak akkor látja értelmét a július 29-re tervezett tárgyalásnak, ha az IKEA a július 26-i türelmi idő lejártáig megfelelő írásos ajánlatot tesz a munkavállalók számára – számolt be róla az Index.

A szakszervezet korábban egyhetes türelmi időt adott a vállalatnak, amely alatt nem hirdet újabb munkabeszüntetést. A KASZ szerint nem kívánnak olyan egyeztetéseken részt venni, amelyek a béremelés kérdésében nem hoznak előrelépést.

Ha ragaszkodnak az álláspontjukhoz, hogy ebben a pénzügyi évben már nem szeretnének semmilyen anyagi segítséget adni a dolgozóknak, akkor nem látjuk értelmét a július 29-i egyeztetésnek

 – idézte a sztrájkbizottság levelét Karsai Zoltán.

Hogyan zajlott az IKEA sztrájk?

A dolgozók az elmúlt hetekben több alkalommal is munkabeszüntetéssel hívták fel a figyelmet követeléseikre. A tiltakozás kétórás figyelmeztető sztrájkkal indult, majd később hosszabb munkabeszüntetésre is sor került, amelyben a logisztikai és az áruházi dolgozók egyaránt részt vettek.

A szakszervezet legfontosabb követelése az egységes, 6 százalékos alapbéremelés, amely a menedzsment tagjaira nem vonatkozna.

A KASZ tájékoztatása szerint az öt pontból álló követeléscsomagból négy esetében sikerült közelíteni az álláspontokat. A vállalat nyitottnak mutatkozott a bértranszparencia bevezetésére, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítására, egy új javadalmazási rendszer kidolgozására, valamint a kollektív szerződésről szóló egyeztetések megkezdésére.

A felek között továbbra is a 6 százalékos alapbéremelés kérdése jelenti a legnagyobb vitát.

Mit közölt korábban az IKEA?

Az IKEA korábban azt közölte az MTI-vel, hogy tiszteletben tartja a dolgozók véleménynyilvánításhoz való jogát, és fontosnak tartja a párbeszédet.

A vállalat tájékoztatása szerint 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fordított éves béremelésekre, míg az elmúlt három évben összesen több mint 1,5 milliárd forintot költött bérrendezésre.

A cég ugyanakkor jelezte, hogy az idei pénzügyi év végéig érvényben marad jelenlegi bérpolitikája, ezért további azonnali béremelésről vagy egyszeri kifizetésről nem kíván tárgyalni. A vezetés ugyanakkor kész együttműködni a szakszervezettel a jövőbeni bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatában.

 

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