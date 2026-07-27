A mentőket a közelmúltban egy fővárosi lakáshoz riasztották, ahol egy 32 hetes, ikreket váró kismamánál rendszeres fájások jelentkeztek. A helyszínre érkező egységnek csupán pillanatai voltak felkészülni a kisbabák érkezésére.

Nem vártak az ikrek: a mentősök segítették őket világra (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Nem vártak az ikrek: a mentősök segítették őket világra

A kismama gyors vizsgálata után a mentők azonnal felkészültek a szülés levezetésére. Mindössze néhány perc telt el, és megszületett az első egészséges kisfiú, aki rögtön felsírt. Ekkor érkezett a helyszínre egy esetkocsi, majd egy koraszülöttmentő is csatlakozott az ellátó csapathoz.

A második baba érkezése már nem ment zökkenőmentesen: komplikációk léptek fel, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően állapotát sikerült stabilizálni.

Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint a két kisfiút és édesanyjukat a helyszíni ellátást követően kórházba szállították.