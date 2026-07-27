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Egy fővárosi lakáshoz riasztották a mentőket, akiknek mindössze néhány percük volt felkészülni egy szülés levezetésére. A gyors ellátásnak köszönhetően az édesanyát és az ikreket végül stabil állapotban szállították kórházba.
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Országos Mentőszolgálatszülésikrek

A mentőket a közelmúltban egy fővárosi lakáshoz riasztották, ahol egy 32 hetes, ikreket váró kismamánál rendszeres fájások jelentkeztek. A helyszínre érkező egységnek csupán pillanatai voltak felkészülni a kisbabák érkezésére.

Nem vártak az ikrek: a mentősök segítették őket világra
Nem vártak az ikrek: a mentősök segítették őket világra (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Nem vártak az ikrek: a mentősök segítették őket világra

A kismama gyors vizsgálata után a mentők azonnal felkészültek a szülés levezetésére. Mindössze néhány perc telt el, és megszületett az első egészséges kisfiú, aki rögtön felsírt. Ekkor érkezett a helyszínre egy esetkocsi, majd egy koraszülöttmentő is csatlakozott az ellátó csapathoz.

A második baba érkezése már nem ment zökkenőmentesen: komplikációk léptek fel, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően állapotát sikerült stabilizálni.

Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint a két kisfiút és édesanyjukat a helyszíni ellátást követően kórházba szállították.

 

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