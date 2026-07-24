Ilyen dinnyét csak a SPAR-ban találsz – különleges fajták érkeztek a boltokba

A nyár egyik legnagyobb kedvence kétségkívül a dinnye, és most a SPAR üzleteiben nemcsak a hagyományos görög- és sárgadinnye közül válogathatnak a vásárlók, hanem több különleges változat is megjelent a kínálatban. Az akció keretében a megszokott fajták mellett például sárga húsú görögdinnye és úgynevezett dinótojás dinnye is kapható.

Fotó: Valeria Boltneva/Pexels

A választékban többféle méret és ízvilág szerepel, így azok is megtalálhatják a számításukat, akik kisebb dinnyét keresnek, vagy inkább a magnélküli változatokat részesítik előnyben. A kínálatban jelenleg többek között ezek a fajták szerepelnek:

magszegény görögdinnye,

bébigörögdinnye,

minigörögdinnye,

sárga húsú görögdinnye,

sárgadinnye,

dinótojás dinnye.

A sárga húsú görögdinnye az utóbbi évek egyik legnépszerűbb újdonsága. Édesebb ízű, kevésbé vizes, mint a hagyományos piros húsú változat, ezért egyre többen keresik a nyári szezonban. A kisebb méretű dinnyék szintén egyre népszerűbbek, hiszen könnyebben szállíthatók és tárolhatók.

A dinnye nemcsak finom, hanem a nagy melegben különösen jó választás is. Több mint 90 százaléka víz, így hozzájárulhat a megfelelő folyadékbevitelhez, emellett C-vitaminban és antioxidánsokban is gazdag. A sárgadinnye béta-karotint is tartalmaz, amely fontos szerepet játszik a szem és a bőr egészségének megőrzésében.

Ha pedig felvágott dinnyét vásárolunk vagy otthon szeleteljük fel, érdemes minél hamarabb hűtőbe tenni. A szakértők szerint légmentesen lezárt dobozban, 3–5 Celsius-fokon tárolva marad a legtovább friss, mivel a felvágott gyümölcs gyorsabban romlik az oxigén és a magasabb hőmérséklet hatására - írta a Mindmegette.