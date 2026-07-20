Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába hétfőn - közölte az intézmény a Facebook-oldalán.

Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál Gyermekkórház babamentő inkubátorába. Fotó: Heim Pál Gyermekkórház/Facebook

Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál Gyermekkórház babamentő inkubátorába

A bejegyzésben azt írták, az első orvosi vizsgálatok alapján az egészséges, nem újszülött kislány 56 centiméter és 4400 gramm súlyú. Felidézték: a gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, eddig 18 babát helyeztek el benne - írta az MTI.