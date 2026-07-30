Elkészült az első motorvonat a GYSEV új InterCity flottájából – mutatjuk, hogy néz ki

Mérföldkőhöz érkezett a GYSEV Zrt. új InterCity-flottájának beszerzése: elkészült az első FLIRT InterCity motorvonat a Stadler lengyelországi, siedlcei gyárában. A 11 darabos flottából elsőként elkészült szerelvényt ünnepélyes keretek között mutatták be a GYSEV vezetőinek és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek. Az új motorvonatok 2027-től fokozatosan állhatnak forgalomba.
A beruházás különleges jelentőségű, hiszen
ez az első InterCity-járműbeszerzés Magyarországon az elmúlt három évtizedben.
Az első elkészült szerelvény már átesett a végszerelési és ellenőrzési folyamatokon, miközben a flotta további egységeinek gyártása is folyamatosan zajlik.
Új korszak kezdődhet a magyar InterCity-közlekedésben
Vitézy Dávid a bemutatón hangsúlyozta: a projekt nemcsak a GYSEV flottáját újítja meg, hanem új mércét is állít a hazai távolsági vasúti közlekedésben.
Mint elmondta,
ezek lesznek Magyarország első olyan InterCity motorvonatai, amelyek akadálymentesek a kerekesszékkel közlekedő utasok számára, emellett a szerelvényeket elejétől a végéig kamerarendszerrel szerelik fel.
Hozzátette, a beszerzés azért is fontos, mert a jövőben a MÁV vonalaira is terveznek hasonló InterCity motorvonatokat.
A Stadler Polska vezérigazgatója, Radosław Banach szerint az első szerelvény elkészülése fontos mérföldkő, amely jól tükrözi a GYSEV és a Stadler közötti együttműködés sikerét. Kiemelte, hogy az új flotta nagyobb kényelmet, megbízhatóságot és rugalmasabb üzemeltetést biztosít majd az utasok számára.
Wi-Fi, USB-C és akár 18 kerékpár is elfér
Az ötrészes, kétáramnemű FLIRT InterCity motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és korszerű utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, ahol étel- és italautomaták is helyet kapnak.
Az utasok Wi-Fi-t, USB-C töltőcsatlakozókat, valamint tablet- és okostelefon-tartókat is használhatnak. A rugalmas belső térnek köszönhetően nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz.
Több országban tesztelik, 2028-ra állhat össze a teljes flotta
A következő hónapokban az új motorvonatok Romániában, Csehországban és Magyarországon vesznek részt a szükséges próbákon. A hatósági engedélyek megszerzése után 2027-től fokozatosan megkezdődhet az utasforgalmi üzem.
A legfeljebb 160 km/órás sebességre képes szerelvények a Sopron–Budapest és a Szombathely–Budapest InterCity-vonalakon közlekednek majd, emellett Ausztriában is közlekednek.
A 11 járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára áll teljes egészében forgalomba.
A Stadler jelenleg 195 vasúti járművet üzemeltet Magyarországon. A vállalat világszerte több mint 3000 FLIRT motorvonatot értékesített, a típus sikeréhez pedig a szolnoki gyár is jelentősen hozzájárult: az eddig elkészült mintegy hatezer kocsiszekrényből közel négyezret itt gyártottak FLIRT motorvonatokhoz.
A Stadler Magyarországon jelenleg mintegy ezer embert foglalkoztat, és a vállalat létszáma a következő években tovább bővülhet.