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intercity

Elkészült az első motorvonat a GYSEV új InterCity flottájából – mutatjuk, hogy néz ki

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Látványos mérföldkőhöz érkezett a GYSEV nagy vasúti fejlesztése. Az első FLIRT InterCity motorvonat már elkészült, hamarosan megkezdődnek a nemzetközi tesztek, az utasok pedig 2027-től utazhatnak rajta.
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intercitygysevstadler

Mérföldkőhöz érkezett a GYSEV Zrt. új InterCity-flottájának beszerzése: elkészült az első FLIRT InterCity motorvonat a Stadler lengyelországi, siedlcei gyárában. A 11 darabos flottából elsőként elkészült szerelvényt ünnepélyes keretek között mutatták be a GYSEV vezetőinek és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek. Az új motorvonatok 2027-től fokozatosan állhatnak forgalomba.

InterCity
Új sztenderd a magyar vasúti közlekedésben: Elkészült az első GYSEV FLIRT InterCity motorvonat
Fotó: Stadler Trains Magyarország Zrt.

A beruházás különleges jelentőségű, hiszen 

ez az első InterCity-járműbeszerzés Magyarországon az elmúlt három évtizedben. 

Az első elkészült szerelvény már átesett a végszerelési és ellenőrzési folyamatokon, miközben a flotta további egységeinek gyártása is folyamatosan zajlik.

Új korszak kezdődhet a magyar InterCity-közlekedésben

Vitézy Dávid a bemutatón hangsúlyozta: a projekt nemcsak a GYSEV flottáját újítja meg, hanem új mércét is állít a hazai távolsági vasúti közlekedésben.

Mint elmondta, 

ezek lesznek Magyarország első olyan InterCity motorvonatai, amelyek akadálymentesek a kerekesszékkel közlekedő utasok számára, emellett a szerelvényeket elejétől a végéig kamerarendszerrel szerelik fel. 

Hozzátette, a beszerzés azért is fontos, mert a jövőben a MÁV vonalaira is terveznek hasonló InterCity motorvonatokat.

Mérföldkőhöz érkezett a GYSEV Zrt. 11 darabos FLIRT InterCity-motorvonat beszerzése: a Stadler lengyelországi, siedlcei üzemében elkészült az első jármű
Fotó: Stadler Trains Magyarország Zrt.

A Stadler Polska vezérigazgatója, Radosław Banach szerint az első szerelvény elkészülése fontos mérföldkő, amely jól tükrözi a GYSEV és a Stadler közötti együttműködés sikerét. Kiemelte, hogy az új flotta nagyobb kényelmet, megbízhatóságot és rugalmasabb üzemeltetést biztosít majd az utasok számára.

Wi-Fi, USB-C és akár 18 kerékpár is elfér

Az ötrészes, kétáramnemű FLIRT InterCity motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és korszerű utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, ahol étel- és italautomaták is helyet kapnak.

Az utasok Wi-Fi-t, USB-C töltőcsatlakozókat, valamint tablet- és okostelefon-tartókat is használhatnak. A rugalmas belső térnek köszönhetően nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz.

Az utasok Wi-Fi-t, USB-C töltőcsatlakozókat, valamint tablet- és okostelefon-tartókat is használhatnak. 
Fotó: Stadler Trains Magyarország Zrt.

Több országban tesztelik, 2028-ra állhat össze a teljes flotta

A következő hónapokban az új motorvonatok Romániában, Csehországban és Magyarországon vesznek részt a szükséges próbákon. A hatósági engedélyek megszerzése után 2027-től fokozatosan megkezdődhet az utasforgalmi üzem.

A legfeljebb 160 km/órás sebességre képes szerelvények a Sopron–Budapest és a Szombathely–Budapest InterCity-vonalakon közlekednek majd, emellett Ausztriában is közlekednek. 

A 11 járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára áll teljes egészében forgalomba.

A 11 járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll.

A Stadler jelenleg 195 vasúti járművet üzemeltet Magyarországon. A vállalat világszerte több mint 3000 FLIRT motorvonatot értékesített, a típus sikeréhez pedig a szolnoki gyár is jelentősen hozzájárult: az eddig elkészült mintegy hatezer kocsiszekrényből közel négyezret itt gyártottak FLIRT motorvonatokhoz. 

A Stadler Magyarországon jelenleg mintegy ezer embert foglalkoztat, és a vállalat létszáma a következő években tovább bővülhet.

Elkészült az első GYSEV FLIRT InterCity motorvonat. Csoportkép (balról jobbra): Ondrej Vasko, vezérigazgató, Stadler Prague, Radosław Banach, vezérigazgató, Stadler Polska, Dr. Ansgar Brockmeyer, Marketing és Értékesítés divízióvezetője, a Stadler-csoport vezérigazgató-helyettese, Kövesdi Szilárd István, vezérigazgató, GYSEV, Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere, Peter Spuhler, igazgatótanács elnöke, Stadler, Dr. Homolya Róbert, elnök, Stadler Trains Magyarország Zrt.
Fotó: Stadler Trains Magyarország Zrt.

 

 

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