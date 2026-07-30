Elkészült az első motorvonat a GYSEV új InterCity flottájából – mutatjuk, hogy néz ki

Mérföldkőhöz érkezett a GYSEV Zrt. új InterCity-flottájának beszerzése: elkészült az első FLIRT InterCity motorvonat a Stadler lengyelországi, siedlcei gyárában. A 11 darabos flottából elsőként elkészült szerelvényt ünnepélyes keretek között mutatták be a GYSEV vezetőinek és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek. Az új motorvonatok 2027-től fokozatosan állhatnak forgalomba.

Új sztenderd a magyar vasúti közlekedésben: Elkészült az első GYSEV FLIRT InterCity motorvonat

Fotó: Stadler Trains Magyarország Zrt.

A beruházás különleges jelentőségű, hiszen

ez az első InterCity-járműbeszerzés Magyarországon az elmúlt három évtizedben.

Az első elkészült szerelvény már átesett a végszerelési és ellenőrzési folyamatokon, miközben a flotta további egységeinek gyártása is folyamatosan zajlik.

Új korszak kezdődhet a magyar InterCity-közlekedésben

Vitézy Dávid a bemutatón hangsúlyozta: a projekt nemcsak a GYSEV flottáját újítja meg, hanem új mércét is állít a hazai távolsági vasúti közlekedésben.

Mint elmondta,

ezek lesznek Magyarország első olyan InterCity motorvonatai, amelyek akadálymentesek a kerekesszékkel közlekedő utasok számára, emellett a szerelvényeket elejétől a végéig kamerarendszerrel szerelik fel.

Hozzátette, a beszerzés azért is fontos, mert a jövőben a MÁV vonalaira is terveznek hasonló InterCity motorvonatokat.

Mérföldkőhöz érkezett a GYSEV Zrt. 11 darabos FLIRT InterCity-motorvonat beszerzése: a Stadler lengyelországi, siedlcei üzemében elkészült az első jármű

Fotó: Stadler Trains Magyarország Zrt.

A Stadler Polska vezérigazgatója, Radosław Banach szerint az első szerelvény elkészülése fontos mérföldkő, amely jól tükrözi a GYSEV és a Stadler közötti együttműködés sikerét. Kiemelte, hogy az új flotta nagyobb kényelmet, megbízhatóságot és rugalmasabb üzemeltetést biztosít majd az utasok számára.

Wi-Fi, USB-C és akár 18 kerékpár is elfér

Az ötrészes, kétáramnemű FLIRT InterCity motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és korszerű utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, ahol étel- és italautomaták is helyet kapnak.

Az utasok Wi-Fi-t, USB-C töltőcsatlakozókat, valamint tablet- és okostelefon-tartókat is használhatnak. A rugalmas belső térnek köszönhetően nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz.