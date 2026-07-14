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jakab zsófia

Jakab Zsófia lemondott a Creative Hungary vezérigazgatói posztjáról

21 perce
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Távozik a Creative Hungary éléről a szervezet eddigi vezetője, miután benyújtotta lemondását a vezérigazgatói posztról. Jakab Zsófia szerint olyan helyzet alakult ki az elmúlt időszakban, amelyben már nem tudja felelősen ellátni a feladatát, ugyanakkor fontos eredménynek tartja, hogy a magyar kreatívipar nagyobb figyelmet kapott.
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jakab zsófiacreative hungarybudapest

Jakab Zsófia hétfőn saját LinkedIn-oldalán jelentette be, hogy távozik a Creative Hungary vezérigazgatói székéből. Indoklása szerint az elmúlt időszakban arra törekedett, hogy megfelelő és konstruktív kommunikációt alakítson ki az új tulajdonosi joggyakorlóval, de olyan helyzet alakult ki, amelyben ezt már nem tudja felelősen biztosítani.

Jakab Zsófia bejelentette távozását
Jakab Zsófia bejelentette távozását
Forrás: Jakab Zsófia / Linkedin

Jakab Zsófia szerint fontos eredményeket értek el a kreatíviparban

A leköszönő vezető azt írta, hogy az elmúlt években egy olyan szervezetet építettek fel, amely képes volt a magyar kreatívipart nemzetközi környezetben is bemutatni, és azt gazdasági értéket teremtő ágazatként pozicionálni.

Szerinte a kreatívipar hosszú időn keresztül kevés figyelmet kapott, miközben jelentős innovációs, kulturális és gazdasági lehetőségek rejlenek benne.

Jakab Zsófia kiemelte, hogy fontos eredménynek tartja: a terület végre nagyobb figyelmet kapott, és a szakpolitika is felismerte az ágazatban rejlő lehetőségeket.

Úgy gondolja Budapestnek komoly esélye van arra, hogy meghatározó régiós kreatívipari központtá váljon.

 

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