Ki a felelős a játszótéri balesetekért?

1. Biztonságos körülmények

A játszóterek fenntartóinak és üzemeltetőinek alapvető kötelességük, hogy a játékeszközök biztonságos állapotban legyenek. Ez nem csak azt jelenti, hogy a hinta működik vagy a csúszda nem rozsdás, hanem azt is, hogy rendszeres ellenőrzéseket végeznek, időben kijavítják a hibákat, és gondoskodnak a megfelelő burkolatról. Ha megrongálódott eszköz miatt sérül meg a gyermek, akkor felmerülhet az üzemeltető kártérítési felelőssége. Ilyenkor azt vizsgálják, hogy a hibát észlelhette-e volna, illetve megtette-e a szükséges intézkedéseket.

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2. Nem mindig van felelős

Ha egy szabályosan működő mászókáról a gyermek figyelmetlenségből leesik, önmagában a sérülés ténye még nem jelenti azt, hogy bárki jogilag felelős. A balesetek jelentős része sajnálatos esemény, amely nem vezet automatikusan kártérítési igényhez. A jog mindig azt vizsgálja, történt-e mulasztás vagy szabályszegés.

3. A szülő kötelezettsége

A kisebb gyermekeket a szülőknek vagy más felügyeletet ellátó személynek folyamatosan szemmel kell tartania. Ha egy hároméves gyermek egy nagyobbaknak kialakított mászószerkezetre lép fel, miközben a szülő hosszabb ideig nem figyel rá, az befolyásolhatja a felelősség megítélését. Ez nem jelenti azt, hogy a felnőtt minden sérülésért automatikusan felelős, de a felügyelet elmulasztása bizonyos esetekben közrehatásnak minősülhet.

4. Figyelmeztető táblák

A játszótereken gyakran találhatók korhatárra, használati szabályokra vagy egyéb veszélyekre figyelmeztető táblák. Ezek nem dísznek vannak kihelyezve! Ha egy játékot például csak 12 éves kor felettiek számára ajánlanak, de egy jóval kisebb használja, a baleset körülményeinek vizsgálatakor ezt is figyelembe vehetik. Az üzemeltetőnek a figyelmeztetésen túl is törekednie kell a biztonságos kialakításra.

5. A karbantartási napló dönthet

A rendszeres ellenőrzést általában dokumentálják. Egy komolyabb baleset után a hatóságok vagy a bíróság gyakran bekéri ezeket az iratokat. Ha kiderül, hogy hónapok óta nem történt ellenőrzés, vagy az ismert hibákat nem javították ki, az jelentősen erősítheti a sérült gyermek családjának pozícióját egy jogi eljárásban.