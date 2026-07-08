Megváltozik az időjárás csütörtökön, de a zivatarok még nem tűnnek el teljesen

A szerdai viharos időjárás után csütörtökön többfelé kisüt a nap, de főként keleten és északkeleten még kialakulhat zápor vagy zivatar. A jégeső és az erős szél után a holnapi időjárás már nyugodtabbnak ígérkezik, de a várható időjárás csütörtökön még nem lesz teljesen eseménytelen.

A szerdai jégeső és viharos szél után csütörtökön naposabb idő jöhet, de keleten még záporok és zivatarok is kialakulhatnak (A kép illusztráció)

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Jégeső után változik az időjárás: ilyen lesz a csütörtök

A szerdai zivatarok után csütörtökre nyugodtabb időjárás érkezik, de nem mindenhol lehet teljesen zavartalan a nap. A várható időjárás szerint főként keleten és északkeleten még kialakulhat zápor, zivatar, miközben nyugat felől egyre többfelé kisüt a nap.

Jégeső és viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

Korábban megírtuk, hogy szerdára elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki heves zivatarok veszélye miatt. Az ország több részén jégeső, felhőszakadás és erős, akár károkozó széllökés is előfordulhatott, ezért nem volt érdemes elpakolni az esernyőket.

A szerdai időjárás főleg az északi és keleti országrészben hozhatott záporokat, zivatarokat, miközben a Dunántúlon már kevesebb helyen volt valószínű csapadék.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A Met.hu előrejelzése szerint csütörtökön gomolyfelhős, napos időre lehet számítani, de északkeleten időszakosan összeállhatnak a felhők. Főként ezen a területen alakulhat ki zápor vagy zivatar.

A Köpönyeg előrejelzése is hasonló képet mutat: csütörtökön nyugat felől egyre több régióban kisüt a nap, miközben a keleti és északkeleti tájakon még elszórtan előfordulhat csapadék. A hajnali minimumok 8 és 18 fok között alakulhatnak, délután pedig 25–30 fokig melegedhet a levegő.

Erős szél frissítheti fel a levegőt

Az északi, északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharossá is válhat. A csütörtök tehát már több napsütést hoz, de keleten még nem zárható ki újabb zápor vagy zivatar.