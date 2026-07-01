Jégverés közeleg? Ezt ne tegye az autójával, több százezres kár lehet a vége

A nyári zivatarok egyik legnagyobb veszélye az autósokra nézve a hirtelen lecsapó jégverés. Egy erősebb vihar néhány perc alatt komoly sérüléseket okozhat a karosszérián, a javítás pedig akár több százezer forintba is kerülhet. Sokan ilyenkor kapkodva próbálják megvédeni az autót régi takarókkal, dunyhákkal vagy fóliával, ezek a módszerek azonban gyakran többet ártanak, mint használnak.

Több százezres kárt okozhat a nyári jégverés az autókban (A kép illusztráció.)

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Több százezres kárt okozhat a nyári jégverés az autókban

A Sonline.hu megkérdezett egy szakértőt, Kővári Norbertet, a KN Autókozmetika tulajdonosát, aki szerint jégverés ellen igazán biztos megoldást csak a fedett hely jelent. A szakértő szerint a vastag takarók ugyan tompíthatják a jég ütését, de viharos szélben elmozdulnak a karosszérián, a rájuk tapadt por pedig összekarcolhatja a fényezést. A sima fólia önmagában nem nyújt védelmet, és a kerámia bevonat sem képes megóvni az autót a jégdaraboktól.

Biztosítás után sem mindegy, hogyan javíttatjuk meg a kárt

Kővári Norbert szerint a vastagabb, 200 mikronos PPF fólia bizonyos esetekben mérsékelheti a becsapódás erejét, de teljes biztonságot ez sem jelent. Ha az autó kint marad a jégesőben, a javítás költsége nagyjából 350–400 ezer forint is lehet, súlyosabb esetben pedig akár gazdasági totálkárról is beszélhetünk.

A szakértő szerint biztosítás esetén a kárt azonnal be kell jelenteni, de nem érdemes rögtön elfogadni az első készpénzes ajánlatot. Pótszemlét és külső szakértőt is célszerű kérni, mert a rejtett sérülések csak alaposabb vizsgálat után derülhetnek ki.

Nyakunkon a hidegfront, brutális jégverés és felhőszakadás jön

2026. július 1-jén estére az egész országban lehűlés érkezik, a hidegfront miatt pedig több hullámban is záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Az esti és éjszakai órákban helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés is lehet, a csapadék mennyisége rövid idő alatt elérheti a 25–50 millimétert. A legerősebb zivatarcellák környezetében 60–90 kilométer/órás széllökések és akár 1–2 centiméteres vagy nagyobb jég is előfordulhat, ezért a narancssárga riasztás kiadása sem kizárt.