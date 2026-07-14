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karrier

Siker, egyensúly az életben... Bárki képes rá?

45 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Milliárdos céget vezet a magyar Forrest Gump. Mi a titka? Kiderül a Jeszenszky-kalandból!
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karrierpodcastsiker

A Jeszenszky-kaland eheti vendége, Pataki Zoltán egy milliárdos forgalmú munkaerő-közvetítő céget vezet. Az idáig vezető út a legkevésbé sem volt egyszerű, de állítja: bárki képes lehet hasonlóra. Ebben segít sokaknak mentorként, motivátorként, íróként – és most podcast-ben is megoszt tippeket. 

Mi pataki zoltán titka! A Jeszenszky-kaland friss adásából kiderül!

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