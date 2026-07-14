Siker, egyensúly az életben... Bárki képes rá?

A Jeszenszky-kaland eheti vendége, Pataki Zoltán egy milliárdos forgalmú munkaerő-közvetítő céget vezet. Az idáig vezető út a legkevésbé sem volt egyszerű, de állítja: bárki képes lehet hasonlóra. Ebben segít sokaknak mentorként, motivátorként, íróként – és most podcast-ben is megoszt tippeket.

Mi pataki zoltán titka! A Jeszenszky-kaland friss adásából kiderül!