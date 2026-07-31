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baleset

Koponyasérülést szenvedett egy ötéves kisfiú, miután jetskivel ütközött a tízéves testvérével Dunaharasztin

23 perce
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Súlyos baleset történt hétfőn este Dunaharasztin. Ekkor egy ötéves kisfiú ütközött össze a tízéves testvérével, mialatt mindketten egyedül vezettek egy-egy jetskit. A kisebbik gyermek koponyasérülést szenvedett és idegsebészeti beavatkozást igényelt. A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja.
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balesetgyermekkoponyasérülésDunaharasztijetski

Súlyos fejsérülést szenvedett egy ötéves kisfiú, aki egy jetskit egyedül vezetve ütközött össze a tízéves testvérével, aki ugyancsak egyedül irányított egy másikat. Mindez egy zárt vízi sportpályán történt hétfőn este Dunaharasztiban. A baleset idején a testvérpár édesapja egy harmadik jetskin tartózkodott a közelben - számolt be az esetről csütörtökön az RTL Híradó.

Jetskivel ütközött össze két gyermek Dunaharasztin / Fotó: RTL Híradó 

Jetskivel ütközött össze két gyermek Dunaharasztin

Míg az idősebb gyerek könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, addig a testvérét intubálva kellett kórházba szállítani, ahol idegsebészeti beavatkozást is igényelt súlyos koponyasérülés miatt. Úgy tudni, jelenleg stabil állapotban kezelik az intenzív osztályon. Az ügyben a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást.

A pályát üzemeltető klub vezetője az RTL Híradónak elmondta, azon az estén rajtuk kívül senki más nem használta a pályát, a gyerekek pedig a legkisebb teljesítményű jetskiken ültek. Hozzátette, a pályán a klubtagok minden további nélkül használhatják a járműveiket és vendégeket is hívhatnak,  így kerülhettek gyerekek a vezetőülésekbe. A magyar szabályok szerint 18 év alattiak egyedül nem vezethetnek jetskit, a használatához pedig külön jogosítvány szükséges, ezért a vízirendészek szerint az eset kiskorú veszélyeztetésének számít.

 

 


 

 

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