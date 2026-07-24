Hiába süt ki a nap, többfelé záporok és zivatarok zavarhatják meg a pénteket

Július 24. időjárása így alakul: pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre többfelé képződhetnek gomolyfelhők, melyekből elsősorban az Északi-középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok, míg a legmagasabb hőmérséklet 25 fok között alakul a térségben.

Július 24. időjárása napsütést és záporokat is hoz - Fotó: Unsplash

Az elmúlt egy hétben minden nap előfordult némi csapadék valahol az országban, vasárnap többfelé is esett. Számottevő, 10 mm-t meghaladó mennyiség azonban csak nagyon kis területen hullott, hazánk túlnyomó részén a 2 mm-t sem érte el a mögöttünk álló egy hét csapadékösszege.

A talaj nedvességtartalma csak igen kis területen növekedett az elmúlt egy hét során, az ország túlnyomó részén a további száradás volt a jellemző. A középső és a keleti országrészekben nagy területen a 20%-ot sem éri el a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hozzáférhető víztartalom arányában, és a mélyebb rétegekben sem jobb a helyzet. A telítettséghez képesti vízhiány a délnyugati határszél kivételével mindenütt meghaladja a 100 mm-t, nagy területen 130-170 mm között alakul.

Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 78%-ában volt az ország területének legalább 30%-án legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában.

Az előttünk álló 4-5 napon összességében többfelé várható csapadék főként záporok, zivatarok formájában, számottevő, 10 mm-t meghaladó mennyiség azonban csak kevés helyen valószínű. Így az aszály mértéke hazánk nagy részén fokozódik vagy nem változik, enyhülésre csak foltokban van esély - írta a HungaroMet.