Dráma a Kálvin téren: 4 éves kisfia szeme láttára esett össze holtan egy édesapa a metrónál

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint napokkal ezelőtt egy forgalmas hétköznapi reggelen segítséget kértek egy középkorú férfihez a budapesti Kálvin tér metróállomás peronjára, miután a beteg minden előzmény nélkül összeesett. A helyszínen tartózkodó orvos és orvostanhallgató azonnal a segítségére sietett, miközben többen a férfi 4 éves kisfiáról gondoskodtak.

Járókelők és mentők mentették meg egy édesapa életét a Kálvin téren (illusztráció)

Fotó: Napló/HAON

Példaértékű összefogás: járókelők és mentők mentették meg egy édesapa életét a Kálvin téren

A gyorsan megkezdett újraélesztéshez perceken belül csatlakozott mentőegységünk is, akik emelt szinten folytatták az életmentést. A kitartó és összehangolt munka végül sikerre vezetett: hosszas újraélesztést követően a beteg keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálni, majd kórházba szállítani

- olvasható a mentőszolgálat Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében.

A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a helyszínre időközben megérkezett a gyermek édesanyja is, aki a továbbiakban gondoskodott a kisfiú biztonságáról. A helyszínen megkezdett, magas színvonalú újraélesztés jelentősen hozzájárult a sikeres életmentéshez.

Bízunk a beteg mielőbbi felépülésében, és szívből gratulálunk a segítséget nyújtó laikusoknak, az orvosnak, az orvostanhallgatónak, valamint a mentésben résztvevő bajtársainknak

- zárták a közlést.