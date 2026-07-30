Akár 40 fok is lehet hétvégén, új szintre lép a hőkupola

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint tovább fokozódik a kánikula Magyarországon, a hétvégén több helyen 40 Celsius-fok körüli maximumokra lehet számítani. Pénteken országszerte derült vagy felhőtlen idő várható, az északnyugati országrészben pedig a déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet.

Kánikula jön: 40 fok is lehet a hétvégén Magyarországon

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A nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, így továbbra is országszerte erős kánikula várható.

Szombaton is folytatódik a száraz, napos idő. Többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csak az északnyugati térségben lehet valamivel több felhő, és ott kis eséllyel egy-egy zivatar is kialakulhat.

A hajnali órákban 13 és 23 fok közötti értékeket mérhetnek, délután azonban ismét 34 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap is marad a forró időjárás, többnyire napos időre lehet számítani kevés gomolyfelhővel. Az északi határ közelében előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de jelentős változás nem várható.

A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul, a délutáni órákban pedig ismét 34–40 fokos meleg