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kánikula

Mikor tér vissza a kánikula? Mutatjuk, mire készüljön

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A hétvégén átvonultó hidegfront véget vetett a forró időszaknak, és a következő napokban országszerte mérsékeltebb nyári idő várható. A HungaroMet előrejelzése szerint a hét folyamán több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 Celsius-fok alatt marad. A jelenlegi előrejelzés alapján a kánikula a hét végéig nem tér vissza.
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kánikulazáporok zivatarhidegfrontMagyarország

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, vasárnap hidegfront érte el Magyarországot, amely többfelé viharokat, erős széllökéseket és jelentős lehűlést okozott. A front átvonulásával a kánikula is megszűnt, és frissebb levegő árasztotta el az országot.

A hétvégi hidegfront után a kánikula helyét mérsékeltebb nyári idő veszi át
A hétvégi hidegfront után a kánikula helyét mérsékeltebb nyári idő veszi át
Fotó: Freepik

A HungaroMet szerint a hét első felében alapvetően napos, ugyanakkor időnként szeles idő várható. A hajnali órák többfelé kifejezetten hűvösek lesznek, míg napközben jellemzően 22 és 30 fok közötti maximumokra lehet számítani.

A hét közepén ismét nő a záporok és zivatarok esélye

Hétfőn az ország nagy részén sok napsütés várható, ugyanakkor a déli országrészben és időszakosan a Nyugat-Dunántúlon több felhő is megjelenhet. A reggeli csapadék kelet felé elhagyja az országot, de nyugaton még előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Kedden főként a déli és délnyugati tájakon várható több felhő, később észak felől is érkezhetnek felhőtömbök. Elsősorban délen, majd később északon is kialakulhat eső, zápor. A nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható.

Szerdán ismét több órára kisüt a nap, de helyenként még előfordulhat zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 17, a legmagasabb 23 és 28 fok között alakul.

Csütörtökön északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulásának valószínűsége is emelkedik. Az északnyugati szél továbbra is többfelé élénk, erős marad. A hőmérséklet hajnalban 5 és 16, délután 22 és 29 fok között várható.

Mikor térhet vissza a kánikula?

Pénteken már csökken a felhőzet, többfelé kisüt a nap, míg szombaton sok napsütésre, gomolyfelhő-képződésre és néhol záporra, zivatarra lehet számítani. A légmozgás is mérséklődik.

A HungaroMet jelenlegi előrejelzése szerint a kánikula a hét végéig nem tér vissza, tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet egyelőre nem valószínű.

 

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