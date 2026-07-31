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előrejelzés

Beütött a kánikula - kiderült, meddig tart az év második erős hőhulláma

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Még napokig eltarthat a hőség. A kánikula a legfrissebb előrejelzések szerint legalább egy hétig fog tartani, ami alatt az éjszakák sem lesznek igazán frissítőek.
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Július 30-án 0 órától augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a tartósan magas hőmérséklet miatt az országos tisztifőorvos. Az év második erős hőhulláma tehát még napokig eltarthat - na de mégis meddig kell elviselni a kánikulai időt? A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán nemrég erre kísérelte megadni a választ.

hőség, időjárás, hőmérséklet, kánikula, 2026.07.30.,
Kiderült, meddig tarthat a kánikula / Fotó: Ladóczki Balázs

Kiderült, meddig tarthat a kánikula

A  legfrissebb előrejelzéseik szerint még legalább egy hétig tart a hőség, ebben az időszakban pedig napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 fok közelébe vagy a fölé a hőmérséklet a délutáni órákban. Túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, azonban a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat/besodródhat, illetve a jövő hét második felében szintén egy-egy helyen esetleg hőzivatar is kipattanhat. 

Napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 fok közelébe vagy a fölé a hőmérséklet a délutáni órákban / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ez idő alatt, sajnos, az éjszakák sem lesznek igazán frissítőek: egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum, sőt a nagyobb városainkban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak.

A legfrissebb középtávú előrejelzés alapján a hőség augusztus 8-áig, 9-éig is kitarthat, de itt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy az elmúlt napok trendje az a középtávú prognózisokban, hogy a hőség mérséklődése lassanként tolódik, avagy máshogy megfogalmazva, a modellekben a felfrissülés napról-napra mindig a kilencedik nap körül érkezik

- emelték ki.

A magas éjszakai hőmérséklet az elalvást is nagyon megnehezítheti, megszakíthatja a pihenést, és jelentősen ronthatja a másnapi közérzetet, néhány trükk azonban sokat segíthet. Ezeket IDE KATTINTA tudod elolvasni!

 

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