Beütött a kánikula - kiderült, meddig tart az év második erős hőhulláma

Július 30-án 0 órától augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a tartósan magas hőmérséklet miatt az országos tisztifőorvos. Az év második erős hőhulláma tehát még napokig eltarthat - na de mégis meddig kell elviselni a kánikulai időt? A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán nemrég erre kísérelte megadni a választ.

Kiderült, meddig tarthat a kánikula / Fotó: Ladóczki Balázs

Kiderült, meddig tarthat a kánikula

A legfrissebb előrejelzéseik szerint még legalább egy hétig tart a hőség, ebben az időszakban pedig napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 fok közelébe vagy a fölé a hőmérséklet a délutáni órákban. Túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, azonban a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat/besodródhat, illetve a jövő hét második felében szintén egy-egy helyen esetleg hőzivatar is kipattanhat.

Napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 fok közelébe vagy a fölé a hőmérséklet a délutáni órákban / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ez idő alatt, sajnos, az éjszakák sem lesznek igazán frissítőek: egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum, sőt a nagyobb városainkban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak.

A legfrissebb középtávú előrejelzés alapján a hőség augusztus 8-áig, 9-éig is kitarthat, de itt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy az elmúlt napok trendje az a középtávú prognózisokban, hogy a hőség mérséklődése lassanként tolódik, avagy máshogy megfogalmazva, a modellekben a felfrissülés napról-napra mindig a kilencedik nap körül érkezik

- emelték ki.