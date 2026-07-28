Újabb fordulat az időjárásban, hamarosan visszatér a kánikula

Újra beköszönthet a kánikulai idő, miután a minap zivatarok kialakulása miatt adtak ki riasztást az ország egy részére. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán nemrég azt közölte, a hétfői hidegfront előtt még sokfelé fel tudott melegedni 30 fok fölé a levegő, a napi középhőmérséklet is az Alföld nagy részén 25 fok felett alakult. A csapadék záporok, zivatarok formájában érkezett, helyenként jégeső kíséretében.

Ismét visszatérhet a kánikulai idő / Fotó: Mediaworks

Ismét visszatérhet a kánikulai idő

Hozzátették, a front mögött ma minimálisan visszaesik a hőmérséklet, így országos átlagban alacsonyabb maximum várható, holnaptól azonban már napról napra egyre melegebb idő várható. Mi több, a veszélyjelzésükben péntekre az ország egészére riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt: egyes területeken a feltételezések szerint ismét harmadfokú, vörös riasztás lesz érvényben.

Péntektől ismét érvénybe léphet a harmadfokú, vörös riasztás / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen időjárás várható a napokban?

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden napos, gomolyfelhős idő várható, számottevő csapadékra azonban már nem kell számítani, legfeljebb az ország keleti részén fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. A hajnali 11 és 19 Celsius-fok után a délutáni maximumok 26 és 33 Celsius-fok között alakulnak.

Szerdán csak kevés fátyol- vagy gomolyfelhő zavarhatja meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, országszerte száraz, nyári idő várható. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúl nyugati részén élénkülhet meg. Hajnalban 11–19, délután 29–35 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A meleg tovább fokozódik, többfelé visszatér a kánikula. A déli szél több helyen megélénkülhet, főként a nyugati tájakon lehet erősebb a légmozgás. A hajnali minimumok 15 és 22, a délutáni maximumok 32 és 37 Celsius-fok között alakulnak.