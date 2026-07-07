Kezd visszatérni a kánikula: esőt és 32 fokot hoz a mai időjárásunk

Keddi időjárásunk során tovább erősödik a nappali felmelegedés, ugyanakkor a gomolyfelhők mellett még nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A kánikula előjeleként a maximumok már 27–32 Celsius-fok között alakulnak majd, míg hajnalban országszerte 15–22 fok várható. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak majd.

Kezd visszatérni a kánikula. Fotó: Köpönyeg

Visszatér a kánikula, de előtte még egy kis eső is jön

A hét első napjához hasonlóan kedden is előfordulhatnak záporok, zivatarok, ami miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Ssanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre a Hungaromet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a következő szöveggel: