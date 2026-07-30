Kánikula: történelmi helyzet alakult ki, Paks leállása elkerülhetetlen hőség miatt – galéria

Újabb hőhullám érkezett Magyarországra, emiatt az ország teljes területére harmadfokú hőségriasztást rendeltek el. A kánikula a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább erősödik, miközben a rendkívüli meleg már az energiaellátásra és a vízkészletekre is hatással van.
Az országos tisztifőorvos július 30-tól augusztus 4-ig rendelt el harmadfokú hőségriasztást. A HungaroMet előrejelzése szerint a hőmérséklet napról napra emelkedik, a legmelegebb időszak pedig a jövő hét elején érkezhet.
A következő napokban túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A nappali maximumok több helyen elérhetik vagy meghaladhatják a 35 fokot, egyes térségekben pedig akár 40 fok körüli értékek is kialakulhatnak.
A hőség miatt a kormány is intézkedik
A rendkívüli hőség- és energiahelyzet miatt elmaradt a csütörtökre tervezett kormányszóvivői sajtótájékoztató. A kialakult helyzetről és a szükséges intézkedésekről Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatja a nyilvánosságot.
A kormány folyamatosan értékeli a helyzetet, az állami szervek pedig készenlétben állnak. A legnagyobb problémát jelenleg a tartós aszály, a vízhiány és a folyók rekordalacsony vízállása jelentheti.
A miniszterelnök közlése szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor megkezdi működését az Energiellátási Műveleti Egység, valamint készül egy olyan krízisterv is, amely szükség esetén az energiafogyasztás átmeneti csökkentését vagy átszervezését szabályozhatja.
Rekordalacsony Duna miatt kerülhet nehéz helyzetbe Paks
A szélsőséges időjárás a Paksi Atomerőmű működésére is hatással van. A Duna vízszintje Paksnál történelmi mélypontra süllyedt, és már a korábbi rekordokat is megdöntötte.
Az MVM tájékoztatása szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt az elkövetkező 24–72 órában szükségessé válhat az erőmű teljes leállítása, ami az áramtermelés átmeneti megszűnését jelentené.
A vállalat hangsúlyozta: a blokkok biztonságos hűtése továbbra is biztosított, a probléma nem a szükséges vízmennyiség hiánya, hanem az, hogy a jelenlegi vízszint mellett a hűtőrendszer egyes szivattyúi nem tudják megfelelően ellátni feladatukat.
A Duna vízállása jelenleg 28 centiméterrel marad el a korábbi, 2018-ban mért rekordértéktől. A szakemberek szerint a folyó alacsony vízhozamához a tartós szárazság, a klímaváltozás és a meder változásai is hozzájárulnak.
Az MVM szerint az erőmű extrém alacsony vízállás mellett is biztonságosan fenntartható állapotban marad, és a vízszint emelkedése után fokozatosan újraindíthatják a termelést.
Kánikula idején különösen fontos a védekezés
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a hőség idején mindenki fordítson nagyobb figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre, kerülje a tűző napot a legmelegebb órákban, és lehetőség szerint takarékosan használja az energiát.
A meteorológusok szerint a következő napokban továbbra is extrém meleg idő várható, a hőhullám enyhülése pedig csak fokozatosan következhet be.