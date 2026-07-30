Kánikula: történelmi helyzet alakult ki, Paks leállása elkerülhetetlen hőség miatt – galéria

Újabb hőhullám érkezett Magyarországra, emiatt az ország teljes területére harmadfokú hőségriasztást rendeltek el. A kánikula a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább erősödik, miközben a rendkívüli meleg már az energiaellátásra és a vízkészletekre is hatással van.

Kánikula: hatalmas hőség jön, a Duna rekordalacsony vízállása miatt Paks működése is veszélybe kerülhet

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az országos tisztifőorvos július 30-tól augusztus 4-ig rendelt el harmadfokú hőségriasztást. A HungaroMet előrejelzése szerint a hőmérséklet napról napra emelkedik, a legmelegebb időszak pedig a jövő hét elején érkezhet.

A következő napokban túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A nappali maximumok több helyen elérhetik vagy meghaladhatják a 35 fokot, egyes térségekben pedig akár 40 fok körüli értékek is kialakulhatnak.