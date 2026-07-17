Pénteken összességében sok napsütésre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Majd az éjszakai órákban viszont már többfelé várható zápor, zivatar.

Rekkenő hőség, kánikula vár ránk pénteken - Fotó: Pexels

Napközben általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de néhol előfordulhatnak élénk délies széllökések is, majd éjjel a hidegfront érkeztével egyre többfelé északnyugatira fordul a feltámadó szél. Hajnalban 22, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.

A HungaroMet a hőség és a záporok, zivatarok miatt is riasztást adott ki.

Zivatarok miatt is riasztás van érvényben:

Szombaton kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban nyugaton, északnyugaton, valamint északon, északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati, nyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.