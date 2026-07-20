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metró

Új részletek derültek ki az Arnold Schwarzenegger miatti metrólezárásról

42 perce
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Két napra leállították Budapest egyik legfontosabb közlekedési vonalának egy részét egy hollywoodi produkció kedvéért. Karácsony Gergely szóbeli jóváhagyásával zárták le az M2-es metró Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszát Arnold Schwarzenegger filmforgatása miatt. Gál József kifogásolta az engedélyezés módját és a metrópótlás során jelentkező problémákat.
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metróArnold SchwarzeneggerBudapestKarácsony Gergely

Karácsony Gergely tudtával és elvi jóváhagyásával döntöttek az M2-es metró kétnapos lezárásáról Arnold Schwarzenegger budapesti filmforgatása miatt. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint szigorúbb szabályokra van szükség a hasonló közlekedési korlátozások engedélyezésénél – írta meg az Index.

Karácsony Gergely szóbeli jóváhagyásával zárták le az M2-es metró egy szakaszát Arnold Schwarzenegger budapesti filmforgatása miatt.
Karácsony Gergely szóbeli jóváhagyásával zárták le az M2-es metró egy szakaszát Arnold Schwarzenegger budapesti filmforgatása miatt.
Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Karácsony Gergely szóbeli jóváhagyásával zárták le az M2-es metrót a filmforgatás miatt

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergellyel történt szóbeli egyeztetés alapján hagyták jóvá az M2-es metró részleges lezárását az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készülő hollywoodi film forgatása miatt. A BKK és a BKV adatigénylésre adott válaszai szerint a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere közötti szakasz két napos leállításáról a főpolgármester tudtával és elvi jóváhagyásával döntöttek.

Gál József bírálta, hogy Budapest egyik legfontosabb közlekedési útvonalának lezárásáról szerinte pusztán szóbeli egyeztetés alapján határoztak. 

Azt is kifogásolta, hogy a BKV három régi, orosz gyártmányú metrókocsit heti nettó 330 ezer forintért adott bérbe a produkciónak, miközben a szerelvény műszaki vizsgálata csaknem 904 ezer forintba került.

Szigorítanák a filmforgatások engedélyezését

A metrópótlás idején további problémák jelentkeztek: a hőségriadó alatt a pótlóbuszok közel tíz százaléka műszaki hiba miatt kiesett a forgalomból. Gál József szerint ez megmutatta, hogy a fővárosi buszpark kapacitása a határait súrolja.

A frakcióvezető szigorúbb engedélyezési rendet és úgynevezett kényelmetlenségi díjat sürget. Karácsony Gergely korábban azt közölte, hogy a BKV mintegy 50 millió forintot keresett a lezáráson, a végső összeg azonban csaknem kétszer ekkora lett.

Sokkal többet fizethettek Schwarzeneggerék a budapesti metrólezárásért, mint eddig hittük

A budapesti filmforgatás miatt jóval nagyobb összeg kerülhetett a fővároshoz köthető közlekedési cégekhez, mint azt korábban tudni lehetett. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone produkciója nemcsak az M2-es metró részleges lezárásáért fizetett, hanem a buszpótlás és más kapcsolódó költségek miatt is.

 

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