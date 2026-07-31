Karácsony Gergely új intézkedéseket jelentett be a halálos budapesti kerékpárosgázolás után

Új közlekedésbiztonsági intézkedéseket jelentett be Karácsony Gergely főpolgármester azt követően, hogy szerdán halálos baleset történt Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A tragédiában egy 23 éves kerékpáros nő vesztette életét.

Karácsony Gergely főpolgármester

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán délután egy teherautó gázolt el egy kerékpárost az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Később Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester közölte: az áldozat a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményének mindössze 23 éves munkatársa volt.

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta: őszinte részvétét fejezi ki az áldozat családjának és szeretteinek. Hozzátette, hogy bár az elmúlt években Budapesten a felére csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, a cél az, hogy senki ne veszítse életét a főváros útjain.

A főpolgármester közölte, hogy a tragédia után egyeztetett a BKK és a Budapest Közút vezetőivel, és több intézkedésről döntöttek.

Soron kívül vizsgálják a baleset körülményeit

Karácsony szerint a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák a tragédia körülményeit, és meghozhassák a hasonló esetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.

Szerdán délután egy teherautó gázolt el egy kerékpárost az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Emellett a BKK és

a Budapest Közút felülvizsgálja a Nagykörút felújításának eddig elkészült terveit.

Szükség esetén módosítják azokat, a tervezés részeként pedig közúti biztonsági audit készül, valamint a terveket szakmai és civil szervezetekkel is egyeztetik.

Szigorítás jöhet a teherautókra

A főpolgármester azt is bejelentette, hogy London példáját követve megvizsgálják, miként lehetne kötelezővé tenni, hogy a

kijelölt fővárosi övezetekbe behajtó nehézgépjárművek holttérfigyelő rendszerrel vagy megfelelő közvetlen rálátást biztosító megoldással rendelkezzenek.

Karácsony Gergely emellett támogatja a KRESZ módosítását is, amely szerint

a buszok és teherautók kanyarodási sebességét legfeljebb 10 kilométer/órában korlátoznák.

Bejegyzését azzal zárta, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben egyetlen családnak se kelljen hasonló tragédiát átélnie.