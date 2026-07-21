Karácsony Gergely fontos bejelentést tett a Városháza Parkról

Karácsony Gergely közölte, hogy lezárult a Városháza Park engedélyezési folyamata. A budapesti belvárosban 7730 négyzetméteres zöldfelületet alakítanak ki, és 80 fát ültetnek.

Karácsony Gergely bejelentette: park lesz a Városháza mellett Fotó: Mediaworks

Karácsony Gergely bejelentette: park lesz a Városháza mellett

Parkoló helyett park épülhet Budapest belvárosának közepén, miután megérkezett a beruházáshoz szükséges utolsó engedély is – jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, hogy a fővárosi kormányhivatal kiadta a Városháza Park örökségvédelmi engedélyét, így lezárult az engedélyezési folyamat.

A főváros most megkezdheti a kiviteli tervek elkészítését. A Városháza mellett évtizedeken át hivatali parkoló működött, a területet azonban közparkká alakítják át.

A tervek szerint 7730 négyzetméternyi zöldfelületet hoznak létre, és 80 fát ültetnek. A parkban csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat is kialakítanak, hogy a terület a nyári hőségben és a szélsőséges időjárásban is használható maradjon.

A beruházás részeként megnyitnák a Városháza földszinti helyiségeit, felújítanák a díszterem alatti Ratskellert, valamint kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek is nyílhatnak. Karácsony Gergely szerint a Városháza Park Budapest új főtere lehet.

Új részletek derültek ki az Arnold Schwarzenegger miatti metrólezárásról

Két napra leállították Budapest egyik legfontosabb közlekedési vonalának egy részét egy hollywoodi produkció kedvéért. Karácsony Gergely szóbeli jóváhagyásával zárták le az M2-es metró Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszát Arnold Schwarzenegger filmforgatása miatt. Gál József kifogásolta az engedélyezés módját és a metrópótlás során jelentkező problémákat.